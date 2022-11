Android Auto zyska odświeżony ekran ustawień i wyczekiwany ciemny motyw

Zmiany, które trafiły już do wybranych użytkowników Android Auto, skupiają się na ekranie ustawień. Google zdecydowało się wprowadzić interfejs Material You, a także długo wyczekiwany ciemny motyw.

Zauważalnie odświeżona sekcja ustawień

Trzeba przyznać, że ostatnio całkiem sporo dzieje się w przypadku Android Auto. Google, co prawda sporo później niż wstępnie zakładano, udostępniło wreszcie nowy interfejs o nazwie kodowej Coolwalk. Obecnie można z niego korzystać w aplikacji w wersji beta i najpewniej już wkrótce trafi do wszystkich użytkowników.

Co więcej, firma zdecydowała się teraz wprowadzić zmiany w sekcji ustawień, która dostępna jest na ekranach smartfonów. Interfejs został dostosowany do języka projektowania Material You, a więc teraz jest bardziej zgodny z tym, co Google oferuje w nowszych wydaniach Androida, a także w innych swoich aplikacjach.

Ponadto wreszcie wprowadzony został ciemny motyw. Dotychczas, po wejściu do sekcji ustawień, widzieliśmy wyłącznie białe tło, co niekoniecznie było przyjemne dla oczu w nocy. Co ciekawe, Android Auto w przypadku interfejsu wyświetlanego na ekranach wbudowanych w samochód, już w 2019 roku całkowicie porzucił jasny motyw, więc brak spójności mógł być tutaj dość irytujący.

Całość teraz prezentuje się nie tylko bardziej spójnie, ale również jest bardziej minimalistyczna, a odnalezienie niektórych opcji powinno być łatwiejsze – np. funkcja podłączenia do samochodu.

Musimy jeszcze trochę poczekać

Przeprojektowane menu ustawień jest obecnie wdrażane wraz z Android Auto 8.6 beta. Ponadto nie wystarczy zainstalować najnowszej wersji beta, aby móc sprawdzić zmiany – nowy wygląd został aktywowany tylko u niektórych użytkowników.

Trudno wskazać, kiedy dokładnie zadebiutują opisane zmiany. Niewykluczone jednak, że wraz z udostępnieniem interfejsu Coolwalk u wszystkich użytkowników w stabilnej wersji oprogramowania.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby spróbować zainstalować Android Auto w wersji beta i liczyć, że znajdziemy się w gronie wybrańców. Należy jednak mieć na uwadze, że mogą występować różne błędy i problemy.

Przykładowo u mnie, po zainstalowaniu najnowszej bety, nie mogę w ogóle połączyć się z samochodem.