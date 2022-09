Na tej hulajnodze Xiaomi przejedziesz nawet 20 kilometrów!

Xiaomi wprowadza na europejski rynek hulajnogę elektryczną Electric Scooter 3 Lite. Produkt dostępny jest już między innymi w Holandii, Francji, Hiszpanii oraz we Włoszech. Na tej hulajnodze elektrycznej można przejechać do 20 kilometrów pomiędzy ładowaniami. Co jeszcze może zaoferować i ile kosztuje?

Xiaomi Electric Scooter 3 Lite – dobry towarzysz podróży po mieście?

Ta elektryczna hulajnoga Xiaomi powinna całkiem nieźle sprawdzić się w mieście. Jej największym plusem jest to, że jest dość lekka – jej waga to 13 kilogramów. Korpus pojazdu wykonany jest ze stopu aluminium, a konstrukcja hulajnogi pozwala na to, by można było ją złożyć, wziąć do ręki i na przykład przejść po schodach.

Xiaomi Electric Scooter 3 Lite (źródło: strona producenta)

Electric Scooter 3 Lite rozpędzi się maksymalnie do 25 km/h. Hulajnoga oferuje trzy tryby jazdy, które możemy dowolnie zmieniać: Tryb pieszy, to zdecydowanie „spacerowa” jazda z prędkością maksymalnie 6 km/h; Tryb standardowy zapewnia prędkość do 15 km/h; Tryb sport pozwoli na wykorzystanie pełnych osiągów oferowanych przez pojazd i rozpędzenie go do 25 km/h.

Producent zapewnia, że wysokiej klasy akumulator o pojemności 5,2 Ah wystarczy, by pokonać dystans 20 kilometrów. Uzupełnienie energii zajmuje około 4,5 godziny. Moc znamionowa hulajnogi to 300 W, a maksymalne obciążenie, z jakim pojazd może się poruszać, to 100 kg.

Xiaomi Electric Scooter 3 Lite (źródło: strona producenta)

Hulajnoga jest również wyposażona w podwójny układ hamulcowy z elektrycznym hamulcem eABS z przodu i mechanicznym hamulcem bębnowym z tyłu. Ponadto jest o 10 mm szersza niż Mi Electric Scooter Essential, co zapewnia wygodniejszą jazdę.

Xiaomi Electric Scooter 3 Lite (źródło: strona producenta)

Na kierownicy znajduje się wyświetlacz, na którym kierowca znajdzie między innymi informacje na temat aktualnej prędkości jazdy, włączonego obecnie trybu, poziomu naładowaniu akumulatora oraz ostrzeżenie o ewentualnych usterkach hulajnogi. Za pomocą Bluetooth możemy połączyć jednoślad z telefonem, by otrzymać szczegółowe dane dotyczące naszego przejazdu, lub sprawdzić przewidywany zasięg, który pozostał Electric Scooter 3 Lite do rozładowania akumulatora.

Cena i dostępność

Xiaomi Electric Scooter 3 Lite jest dostępny w dwóch kolorach: czarny oraz białym. Można go kupić w serwisie Amazon. Ceny różnią się w zależności od kraju, bo na przykład w hiszpańskiej wersji tego serwisu znajdziemy cenę 439 euro (równowartość ~2060 złotych), a w Holandii za tę samą hulajnogę elektryczną zapłacimy już 495 euro (~2330 złotych). Nie wiadomo jeszcze kiedy hulajnoga będzie dostępna w Polsce.