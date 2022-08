Nowy Android Automotive przynosi kilka ważnych ulepszeń

Dopiero co mogliśmy usłyszeć o Android Automotive 12L, a Google już przygotowuje się do udostępnienia kolejnej wersji, tym razem oznaczonej po prostu liczbą 13. Aktualizacja nie wprowadza ogromnych zmian, ale nie zabrakło kilku nowości, które powinny zostać docenione przez kierowców.

Szybkie tempo rozwoju

Android Automotive jest stosunkowo nowym produktem w portfolio firmy z Mountain View. Zdążył już jednak trafić na pokład kilku samochodów – np. Volvo XC40 Recharge oraz Renault Megane E-Tech. Co więcej, rośnie liczba producentów zainteresowanych tym oprogramowaniem. Warto tutaj wymienić chociażby BMW, które od wielu lat kładzie duży nacisk na rozwój własnego systemu infotainment iDrive.

W związku z tym, że mamy do czynienia z wciąż świeżą platformą, to w najbliższym czasie będziemy obserwować dość intensywny rozwój. Nie powinno to dziwić, bowiem nadal jest sporo miejsca do wprowadzania nowych funkcji. Jak już wcześniej wspomniałem, dopiero co mogliśmy usłyszeć o wersji 12L, a już teraz poznaliśmy informacje na temat kolejnego większego wydania.

Android Automotive 13 przynosi kilka ważnych usprawnień

Mishaal Rahman z Esper.io, mający spore doświadczenie w prześwietlaniu aplikacji i ujawnianiu najbliższych planów dużych graczy IT, tym razem zauważył nową wersję Android Automotive.

Warto zaznaczyć, że wersja 13 jest już dostępna, aczkolwiek informacje o zmianach skierowane są przede wszystkim dla współpracujących producentów samochodów. Co prawda, nie mamy do czynienia z naprawdę dużymi nowościami, aczkolwiek nie zabrakło ulepszeń, które powinny pozytywnie wpłynąć na korzystanie z tego oprogramowania.

Pełna lista zmian jest dość pokaźna, ale tylko część nowości zasługuje na ich omówienie. Android Automotive 13 to m.in. usprawnienia w bezprzewodowej łączności (Bluetooth i Wi-Fi), dodanie wsparcia dla UWB, zmiany w dostępie do samochodowych kamer oraz panel prywatności znany z Androida 12, aczkolwiek tutaj skupiony na czujnikach używanych przez auto. Do tego dochodzi kilka nowych właściwości pojazdu – np. światła przeciwmgielne czy ładowanie aut elektrycznych.

Należy mieć na uwadze, że otrzymanie nowej wersji Android Automotive zależy przede wszystkim od producenta samochodu. To on może, ale nie musi, zdecydować o udostępniu aktualizacji.