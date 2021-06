W Poznaniu i Warszawie stanęły pierwsze „zielone” automaty paczkowe Allegro

O automatach paczkowych Allegro mówi się już od długich miesięcy. Choć współpraca tego giganta polskiego e-commerce z Paczkomatami InPost jest bardzo dobra, uzależnienie od jednego usługodawcy nigdy nie sprzyjało biznesom. Dlatego w Warszawie i Poznaniu pojawiły się pierwsze maszyny paczkowe Allegro.

Automaty paczkowe Allegro

Jak na razie, do pierwszych automatów paczkowych Allegro nie zamówimy przesyłek. Jeśli więc mieszkamy blisko poznańskiego Nowego Rynku lub w okolicach ulic Romera, Kabackiego Duktu czy Rejewskiego w Warszawie, maszyny będą dla nas jedynie ciekawostką – przynajmniej do jesieni, kiedy to Allegro planuje je uruchomić.

Reklama

Zielony automat paczkowy Allegro w Poznaniu

Przystępujemy do realizacji zapowiadanego wcześniej planu budowy sieci punktów odbioru i automatów paczkowych Allegro. Pierwsze maszyny „posadziliśmy” już w Poznaniu i Warszawie, a w najbliższych dniach kolejne pojawią się w Łodzi, Toruniu i Wrocławiu. Oczekujemy, że jesienią tego roku osiągniemy tych miastach odpowiednie zagęszczenie, co pozwoli nam dodać automaty paczkowe Allegro do metod dostawy na naszej platformie. Zgodnie z harmonogramem, do grudnia udostępnimy klientom 1500 automatów, a docelowo planujemy ich znacznie więcej. Grzegorz Czapski, Business Development Officer w Allegro

Obecnie Allegro dysponuje siecią ponad 31 tysięcy punktów odbioru i automatów

paczkowych, dzięki czemu 80% przesyłek dociera do klientów w ciągu 1-2 dni od wysyłki. Maszyny paczkowe należą głównie do InPostu, który ma już ponad 10 tysięcy Paczkomatów w całej Polsce. Allegro inwestuje jednak także we własne rozwiązania logistyczne. Stąd pomysł, by wykorzystać saloniki prasowe Kolportera jako punkty odbioru paczek. Od dłuższego czasu kiełkował także projekt uruchomienia dodatkowych maszyn paczkowych, dzięki którym klienci będą mogli skorzystać z jeszcze szybszych dostaw.

Zielonym do góry

Automaty paczkowe Allegro mają nie psuć wizerunku miejsc, w których będą ustawiane i dobrze komponować się z otoczeniem. Przede wszystkim, zostały zaprojektowane tak, by być zasilane energią pochodzącą z odnawialnych źródeł. Wyposażono je także w czujniki jakości powietrza, z których pomiarami Allegro zamierza się publicznie dzielić.

Zielony automat paczkowy Allegro w Warszawie, na ul. Kabacki Dukt

Ponadto, tam gdzie to będzie możliwe, przednia strona maszyny będzie pokryta roślinami o powierzchni ok. 10 metrów kwadratowych. Nie dziwne więc, że firma nazywa swoje automaty paczkowe „zielonymi”. Jak zapewnia Marta Mikliszańska, Head of Public Affairs and Sustainability w Allegro,

Będziemy także, z lokalnymi władzami, poszukiwali lokalizacji, w których zainwestujemy w zielone ściany na budynkach. Tylko w tym roku stworzymy około 21 000 metrów kwadratowych zielonej przestrzeni, mówiąc bardziej obrazowo, to równowartość 3 boisk piłkarskich o standardzie FIFA.

Co zapewne ucieszy estetów, maszyny nie będą przedmiotem wspierającym miejską „reklamozę”: z umieszczania reklam na automatach zrezygnowano całkowicie. Allegro pomyślało także o potrzebach osób niepełnosprawnych i z ograniczeniami. Więcej na ten temat firma będzie miała do powiedzenia wkrótce.

Własna sieć automatów paczkowych Allegro będzie powstawać przez kolejne miesiące – rozbudowa zaplanowana jest na okres wakacyjny. Niewykluczone więc, że gdy wrócicie z urlopu, zauważycie w okolicy maszynę paczkową, wkomponowaną w zieleń.