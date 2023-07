Osoby korzystające z 5G muszą częściej ładować smartfon

Korzystanie z sieci piątej generacji zapewnia wymierne korzyści, ale też wiąże się z pewnymi konsekwencjami, z którymi trzeba się pogodzić. Okazuje się bowiem, że 5G ma większy apetyt na prąd z akumulatora niż 4G. O jak dużej różnicy mowa?

Korzystanie z 5G powoduje szybsze rozładowanie akumulatora

Platforma Ookla, która jest właścicielem marek Speedtest.net i Downdetector.com, sprawdziła, jak korzystanie z sieci piątej generacji wpływa na prędkość zużycia energii zgromadzonej w akumulatorze. Analizę przeprowadzono w ten sposób, że w godzinach porannych (między 6:00 i 12:00) zidentyfikowano urządzenia z naładowaną do 100% baterią, a następnie w godzinach popołudniowych (od 12:00 do 18:00) sprawdzono minimalny poziom ich naładowania. Co się okazało?

Najważniejszym wnioskiem z przeprowadzonej analizy jest ten, że korzystanie z 5G przyczynia się do szybszego wyczerpywania prądu z akumulatora niż używanie 4G LTE, od 6% do nawet 11%. Różnice zależą od tego, w jaki procesor jest wyposażone urządzenie. Tutaj trzeba wspomnieć, że Ookla sprawdzała, jak wygląda zużycie prądu wyłącznie w smartfonach z systemem Android – iPhone’y nie zostały wzięte pod uwagę.

Z analizy wynika, że najmniej prądożerne są procesory Qualcomm Snapdragon, na czele z SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – smartfony z nim wykazywały najmniejszy ubytek prądu z akumulatora, zarówno w przypadku korzystania z 5G, jak i 4G LTE. Całkiem dobrze radziły sobie też urządzenia z flagowym układem MediaTeka – Dimensity 9200.

źródło: Ookla

Lepiej mieć nowszy smartfon

Jak możecie zobaczyć powyżej, poprzednie generacje procesorów Qualcomma (Snapdragon 8 Gen 1) i MediaTeka (Dimensity 9000) wypadły wyraźnie gorzej niż najnowsze, zarówno jeśli chodzi o zużycie energii z akumulatora podczas korzystania z 5G, jak i 4G LTE.

Podobnie wygląda to w przypadku procesorów Google – Tensor i Tensor G2 oraz Samsunga – Exynos 2200 i Exynos 2100, choć w ich przypadku różnice pomiędzy generacjami nie są już tak duże jak u Qualcomma i MediaTeka. Mimo wszystko jasno wskazuje to, że im nowszy układ, tym jest on łaskawszy dla akumulatora.

Mimo wszystko, jak zauważa Ookla, korzystanie z 5G wciąż przyczynia się do zauważalnie szybszego zużycia prądu z akumulatora niż używanie 4G LTE. Osoby, dla których ważniejszy jest czas pracy niż prędkość transmisji danych, powinny zatem wyłączyć łączność 5G w swoich smartfonach (można to zrobić w Ustawieniach urządzenia). Ewentualnie kupić model z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.