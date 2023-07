Google szykuje Program Beta Wear OS dla Pixel Watch

W sieci pojawiły się informacje, które sugerują, że Google przygotowuje się do uruchomienia programu beta testów dla Wear OS 4 na swoim smartwatchu Pixel Watch. Co dokładnie wiadomo?

Testy Wear OS 4 dla Pixel Watch coraz bliżej?

Wear OS 4 został zapowiedziany podczas I/O 2023, a teraz w sieci pojawiają się informacje o tym, że Google przygotowuje „Program Beta Wear OS” dla Pixel Watch. Skąd takie podejrzenia? Oczywiście takie zapewnienia nie padły z ust żadnego z przedstawicieli technologicznego giganta.

W źródle strony internetowej google.com/android/beta pojawiły się wzmianki o dwóch urządzeniach: Google Pixel Watch Bluetooth/Wi-Fi oraz Google Pixel Watch 4G LTE + Bluetooth/Wi-Fi. W tym samym kodzie pada również nazwa „Wear OS Beta Program”. Proces rejestracji prawdopodobnie może być identyczny jak dla smartfonów i będzie polegał na kliknięciu przycisku „zgłoś się”, a następnie na otrzymaniu aktualizacji OTA na urządzenie.

Na stronie z programami Beta dla urządzeń Google zmieniona została nazwa sekcji. Teraz zamiast „smartfonów” pojawiły się tam po prostu „urządzenia”. To też może wskazywać na niedługie rozszerzenie testów beta o smartwatche, ale także otwiera drogę do testów Androida 14 na Pixel Tablet.

źródło: 9to5google

To, że program beta dla smartwatchy dotyczy Wear OS 4, to na razie tylko podejrzenie, ponieważ nigdzie nie pada konkretna nazwa. Od czasu premiery w zeszłym roku Pixel Watch działa w oparciu Wear OS 3.5, a Google obiecywało aktualizacje przez co najmniej trzy lata. Dlatego testy 4. wersji systemu dla urządzeń wearable wydają się być naturalne.

Warto także przypomnieć, że podczas I/O, Google zapewniło, że Wear OS 4 przyniesie „szybsze i niezawodne zmienianie tekstu na mowę” oraz możliwość „przenoszenia danych i ustawień między zegarkami”. Wśród obietnic pojawił się też dłuższy czas pracy na baterii.

Portal 9to5google zauważa, że testy Wear OS 4 nie będą w żaden sposób związane z betą Androida 14, ponieważ ten program testowy już zbliża się do końca, a ponadto Wear OS 4 opiera się na Androidzie 13. Dlatego też bardziej prawdopodobne jest uruchomienie go później, po Androidzie 14.

Google się spóźnia? Inni już testują

W zeszłym miesiącu informowaliśmy Was o tym, że Samsung zaczął publiczne beta testy nowego One UI 5 Watch dla smartwatchy z serii Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5. Beta testy One UI 5 Watch są dostępne dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej po zalogowaniu się do aplikacji Samsung Members i zgłoszeniu do programu beta testów.

One UI 5 Watch oferuje wiele nowych funkcji, takich jak możliwość ustawienia nawet 20 minutników w tym samym czasie i opcja wyświetlenia informacji medycznych po wykryciu upadku lub pięciokrotnym wciśnięciu klawisza domowego. Ponadto smartwatche Samsunga z One UI 5 Watch zapewnią możliwość sprawdzenia statusu akumulatora i pamięci.

Jako pierwsze One UI 5 Watch otrzymają nowe smartwatche z serii Galaxy Watch 6, które Samsung zaprezentuje pod koniec lipca tego roku. Możliwe, że zegarki z linii Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5 dostaną aktualizację niewiele później.