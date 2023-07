Ten smartfon ma procesor jak z Samsunga i zmiecie wydajnością konkurencję

Do tej pory tylko smartfony Samsunga z serii Galaxy S23 mogły pochwalić się najwydajniejszym procesorem Qualcomm Snapdragon. Zaprezentowane dziś REDMAGIC 8S Pro i REDMAGIC 8S Pro+ są pierwszymi urządzeniami innej marki, które też taki otrzymały. Pod względem wydajności pozostawią jednak Samsungi daleko w tyle.

REDMAGIC 8S Pro i REDMAGIC 8S Pro+ to ultra wydajne smartfony

Najnowsze smartfony marki REDMAGIC otrzymały procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 o maksymalnej częstotliwości taktowania 3,36 GHz – podobnie jest w przypadku układu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, w który wyposażono Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra. Dla przypomnienia, w „standardowej” wersji procesora Snapdragon 8 Gen 2 zegar jest w stanie rozkręcić się maksymalnie do 3,19 GHz.

REDMAGIC 8S Pro i REDMAGIC 8S Pro+ mają również układ graficzny Adreno 740 o zwiększonej częstotliwości taktowania – 719 MHz zamiast 680 MHz. Ponadto na ich pokładach znajdują się ultra szybkie pamięci RAM LPDDR5x i UFS 4.0, a jako że topowa wersja REDMAGIC 8S Pro+ otrzymała aż 24 GB RAM i 1 TB pamięci flash, smartfon zawstydzi swoją super wydajnością flagowce Samsunga.

Naturalnie tutaj mogą pojawić się obawy, że nowe smartfony marki REDMAGIC się usmażą, gdy użytkownicy je „docisną”, ale producent zadbał o to, żeby tak się nie stało. Firma zastosowała bowiem w nich ulepszony system chłodzenia ICE 12.0, na który składają się m.in. komora parowa, arkusz grafenu za ekranem i fizyczny wentylator (20000 RPM). Ogólnie system rozpraszania ciepła ma 10 różnych warstw i według deklaracji producenta jest w stanie obniżyć temperaturę nawet o 17°C. Z przeprowadzonych testów wynika, że w trakcie półgodzinnej sesji gamingowej przy wysokiej wydajności urządzenie osiąga „tylko” 41,2°C.

Wciągającą rozgrywkę ma zapewnić wyświetlacz AMOLED (produkcji BOE) o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości 2480×1116 pikseli, który zapewnia dokładność kolorów na poziomie △E <1 oraz obsługę 10-bitowej głębi koloru i 100% gamy barw DCI-P3. Ponadto ekran potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz, próbkować dotyk z prędkością 960 Hz i osiąga jasność do 1300 nitów. Do tego producent chwali się wsparciem dla ściemniania PWM o wysokiej częstotliwości 1440 Hz i współczynnikiem screen-to-body ratio aż 93,7% (prawa i lewa ramka mają szerokość po 1,48 mm, górna 1,68 mm, a dolna 2,28 mm).

REDMAGIC 8S Pro (źródło: Nubia)

Jako że REDMAGIC 8S Pro i REDMAGIC 8S Pro+ to smartfony gamingowe, nie mogło na ich pokładach zabraknąć rozwiązań dedykowanych graczom. W ich przypadku mowa o dodatkowym chipie Red Core 2, triggerach 520 Hz na bocznej krawędzi oraz podwójnych silnikach liniowych osi X, ponad 200 typach wibracji i dwóch zestawach świateł LED za triggerami i logiem REDMAGIC (z możliwością personalizacji podświetlenia i synchronizacji z dźwiękiem). Gracze z pewnością docenią też obecność głośników stereo (1115K + 1216) z certyfikatem DTS Ultra X i 3,5 mm złącza słuchawkowego.

Do ich dyspozycji oddana zostanie również Game Space, która zapewni im m.in. informacje na temat ich wydajności podczas grania i najlepszych momentów oraz analizę CPS (szybkości ręki) i MPM (złożoności ruchu). Game Space zawiera też SuperBase z biblioteką wtyczek, co umożliwia gromadzenie zrzutów ekranu i strategii w formacie tekstowym.

Energię do działania REDMAGIC 8S Pro dostarczy akumulator o pojemności 6000 mAh, podczas gdy REDMAGIC 8S Pro+ 5000 mAh. Pierwszy z ww. smartfonów można ładować maksymalnie z mocą 80 W (do 100% w 35 minut), zaś drugi nawet 165 W (do 100% w 14 minut). Oba smartfony zostały zaś wyposażone w taki sam zestaw aparatów: 16 Mpix na przodzie oraz 50 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix do zdjęć makro na tyle, a także moduły łączności Bluetooth 5.3 i WiFi 7. REDMAGIC 8S Pro i REDMAGIC 8S Pro+ mają takie same wymiary – 163,98×76,35×8,9 mm, ale ten pierwszy smartfon waży 228 gramów, zaś drugi 230 gramów.

REDMAGIC 8S Pro (źródło: Nubia)

Cena, dostępność

Smartfony zadebiutowały dziś na chińskim rynku, ale tylko model REDMAGIC 8S Pro będzie dostępny globalnie – globalna premiera zaplanowana jest na 18 lipca 2023 roku. Tydzień później, 25 lipca, pojawi się specjalna oferta early bird (tj. ze zniżką na start), natomiast regularna sprzedaż ruszy 27 lipca br.

Ceny poza Chinami nie są jeszcze znane. W Chinach smartfon REDMAGIC 8S Pro będzie kosztował od 4399 juanów (równowartość ~2480 złotych), a REDMAGIC 8S Pro+ od 5499 juanów (~3100 złotych).