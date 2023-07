Znamy datę premiery 1. sezonu Diablo IV

Podczas streama związanego z Diablo IV deweloperzy podzielili się kluczowymi informacjami dotyczącymi pierwszego sezonu. Znamy datę premiery oraz nowe rzeczy, które zostaną dodane do gry.

Kiedy 1. sezon w Diablo IV?

Jeszcze przed premierą Diablo IV wiedzieliśmy, że pierwszy sezon zadebiutuje w okolicach połowy lipca, czyli przeszło ponad miesiąc po premierze gry. Z jednej strony jest to długi okres, ale jeżeli popatrzymy na to, że dotychczas Blizzard reaguje na uwagi ze strony graczy, a dopiero co wprowadził duży, kilkunastostronicowy update do gry, to ten czas się aż tak nie dłuży.

Diablo IV to gra-usługa, która finalnie ma mieć jeden sezon na kwartał, a pierwszy z nich zadebiutuje już 20 lipca 2023 roku. Nosić będzie nazwę „Season of the Malignant” i wprowadzi do produkcji m.in. nową historię. Przyniesie także wiele nowości, o których warto przeczytać, jeżeli planujecie dalej ogrywać tę świetną produkcję.

Co wiemy o 1. sezonie w Diablo IV?

Czas podsumować wszystkie rzeczy, jakie wiemy już o pierwszym sezonie Diablo IV. Oprócz tego, że Blizzard wprowadzi nową historię do gry, niepowiązaną z głównym wątkiem Lilith, a tzw. „sezonową podróż”. Do tego mają być dostępne nowe misje, a także specjalne wersje elitarnych wrogów, które będą upuszczać Złośliwe Serca. Te dodamy do biżuterii, dzięki czemu zyskamy potężne bonusy.

Wygląd karnetu bojowego w Diablo IV (źródło: Diablo)

Jeżeli myśleliście, że to koniec zmian, to jesteście w błędzie. To dopiero ich początek, ponieważ dostaniemy też nowego bossa, Varshana Pochłoniętego, legendarne aspekty w liczbie 7 oraz 6 nowych, unikatowych przedmiotów (miejmy nadzieję, że będą częściej wypadać niż np. te najbardziej unikalne, które są dostępne na ten moment). Wszystkie te rzeczy mają być dostępne za darmo – w przepustce sezonowej znajdą się tylko kosmetyki.

Nowe mechaniki będą z kolei dostępne dla osób, które ukończyły główną kampanię. Pro tip z mojej strony: do startu pierwszego sezonu warto jeszcze odkryć wszystkie ołtarze Lilith, mapę i teleporty w głównych miejscowościach. Dzięki temu progres zostanie przeniesiony na pierwszy sezon.

W pierwszym sezonie Diablo IV dodane zostaną nowe, plugawe moce (30 unikalnych mocy do wykorzystania), a także specjalne, DARMOWE nagrody w ramach karnetu. Za skończenie poszczególnych postępów sezonowych odblokowane zostaną:

legendarne aspekty,

tytuł mistrzowski,

Zwój Amnezji,

ulepszenie postaci sezonowych,

przyrost PD,

rzadkie materiały,

transmodyfikacje.

Z kolei w płatnym karnecie znajdą się m.in.:

zestaw żelazomroźnego pancerza,

wierzchowiec strzeżony mustang,

pancerz wierzchowca żelazomroźny kropierz,

skórki broni,

trofea,

emotki,

platyna.

Tak prezentują się nowości w Diablo IV (źródło: Diablo)

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że w trakcie sezonów Blizzard także planuje zmiany, żeby na bieżąco reagować na sugestię graczy. To na pewno świetna informacja, która ucieszy wiele osób!