Huawei szykuje kolejny składany smartfon z klapką. Są pierwsze informacje

Huawei ma duże doświadczenie w produkcji składanych smartfonów, choć w przypadku modeli typu clamshell, tj. z klapką, zdecydowanie mniejsze, bo jednak wprowadził na rynek więcej konstrukcji typu Samsung Galaxy Z Fold. Mimo to firma o nich nie zapomina – właśnie dowiedzieliśmy się, że pracuje nad kolejnym. Co już o nim wiemy?

Huawei pracuje nad trzecim smartfonem z klapką

Do tej pory chiński producent wprowadził na rynek dwa składane modele z klapką: P50 Pocket, który mieliśmy okazję przetestować na Tabletowo, a także Pocket S, który pozostał ekskluzywny dla rynku chińskiego. Od premiery tego ostatniego w listopadzie 2022 roku nie pojawiły się żadne informacje, że firma planuje kolejny clamshell, przez co można było odnieść wrażenie, że taka konstrukcja nie powstaje. Okazuje się jednak, że prace nad nią trwają.

P50 Pocket (fot. Michele Sirignano / Tabletowo.pl)

I są nawet na bardzo zaawansowanym etapie, ponieważ – jak twierdzi renomowany informator z Chin, Digital Chat Station – producent go „poleruje”, co wskazuje, że możemy się spodziewać jego premiery w nieodległej przyszłości. Czy warto na nią czekać? Informacje, przekazane przez leakstera, brzmią obiecująco.

Co zaoferuje nowy składany smartfon Huawei?

Smartfon otrzyma bowiem wyświetlacz wewnętrzny o wysokiej częstotliwości ściemniania PWM i większy ekran zewnętrzny. Patrząc na OPPO Find N2 Flip, vivo X Flip i Motorolę razr 40 Ultra oraz nadchodzącego Galaxy Z Flip 5 – Huawei po prostu nie mógł ponownie zastosować tak małego wyświetlacza jak w P50 Pocket i Pocket S.

Ponadto Digital Chat Station zdradził, że smartfon zostanie wyposażony w dwa akumulatory – jeden o pojemności 1250 mAh i drugi 3170 mAh, co łącznie daje imponujące 4420 mAh. Jak na konstrukcję typu clamshell to naprawdę dużo – obecnie żaden podobny składak nie oferuje tak dużej baterii (choć OPPO Find N2 Flip i vivo X Flip są blisko, szczególnie ten ostatni).

Nowy składany smartfon Huawei z klapką będzie robił jednak wrażenie nie tylko akumulatorem o dużej pojemności, ale też wsparciem dla superszybkiego ładowania przewodowego o mocy 66 W, które z pewnością pozwoli uzupełnić go do pełna w krótkim czasie. Patrząc przez pryzmat Huawei P50 Pro – można spodziewać się, że może to być możliwe w mniej niż godzinę.

Choć na razie wciąż mało wiemy na temat nowego clamshella Huawei, to skoro jego premiera się zbliża, można podejrzewać, że nadchodzące tygodnie przyniosą nam kolejne informacje dotyczące jego specyfikacji, a w końcu zapewne też i wyglądu. Co ciekawe, Digital Chat Station twierdzi, że producent zaprezentuje go wraz z serią Mate 60, więc tegoroczna jesień przyniesie dużo ciekawych nowości z logo Huawei na obudowie.

Tymczasem (przypomnę) możecie kupić już wprowadzone na rynek urządzenia Huawei w obniżonych cenach, w tym Mate 50 Pro i P60 Pro.