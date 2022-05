Karty akordeonu już wkrótce w mobilnej aplikacji Credit Agricole. Zaraz, co?

CA24 Mobile, aplikacja finansowa dla klientów banku Credit Agricole, wkrótce zyska sporą aktualizację a w niej – nowe menu dolne, ułatwienie zarządzania finansami osobistymi oraz… karty akordeonu.

Credit Agricole dogania konkurencję na smartfonach

Nowa aplikacja Credit Agricole trafi na rynek w trzech językach – polskim, angielskim, oraz ukraińskim (z czego w tym ostatnim języku w późniejszym terminie). Od samego początku CA24 Mobile będzie się charakteryzować większą liczbą opcji niż obecna apka. Przykładem jest założenie rachunku przez klienta, który nie miał kontaktu z bankiem. Na ten moment taka możliwość została oddelegowana do oddzielnej aplikacji CA24 Otwórz Konto.

Odświeżona apka bankowa to również zmiany w projekcie. Interfejs będzie mógł pochwalić się przeprojektowanym menu dolnym, szufladą z historią transakcji, czy kartami akordeonu. Pod tym ostatnim terminem kryje się design, gdzie karty będą ukryte jedna pod drugą. Nie ma tu mowy jednak o rewolucji – wiele współczesnych aplikacji bankowych ma równie nowoczesne projekty, jednak stali klienci z pewnością docenią większą intuicyjność w nowym oprogramowaniu.

Dużym krokiem w kierunku wygody będzie z pewnością pozbycie się dwóch haseł. Obecnie podczas logowania użytkownik podaje dwa kody – hasło mobilne oraz PIN mobilny. Jeżeli komuś mylą się cyfry, możliwe, że nie raz był bliski zablokowania dostępu do aplikacji. Na szczęście już wkrótce wystarczy tylko jeden kod dostępu.

Przybliżona lista funkcji nowej aplikacji prezentuje się następująco:

otwieranie konta osobistego,

otwieranie konta walutowego,

otwieranie Rachunku Oszczędzam,

nadawanie nazw rachunkom i produktom,

przelewy: krajowy, Blik na telefon, własny, QR, spłata kredytu i karty kredytowej, płatności podzielone VAT,

przelew odwrotny i ponowny,

przelew podatkowy,

edycja i podgląd płatności oczekujących, zarządzanie listą odbiorców, zarządzanie zleceniami stałymi,

zarządzanie produktami oszczędnościowymi, kredytami, kartami,

zakładanie lokaty,

kredyt pre-approved,

autospłata,

łatwe przełączanie się między profilem osobistym i firmowym,

mobilna autoryzacja,

sekcja dokumenty ustawienia bezpieczeństwa,

hub kontaktu – wszystkie możliwości kontaktu z bankiem w jednym miejscu – telefon oraz czat,

informacje o pełnej ofercie banku,

Klub korzyści z tysiącami ofert rabatowych do sklepów lokalnych i ogólnopolskich.

Z czasem aplikacja powinna otrzymać dostęp do funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeń, płatności BLIKiem, czy opłat za autostrady oraz parkingi. Credit Agricole planuje również wdrożyć do końca roku narzędzie do zarządzania finansami osobistymi – usługa będzie wspierać klienta w planowaniu budżetu oraz zarządzaniu nim. Nowa aplikacja jest też pierwszą aplikacją w Polsce dla klientów detalicznych, która została napisana w oparciu o przygotowany przez Google zestaw narzędzi Flutter.

Jeżeli jesteście już właścicielami konta w Credit Agricole, korzystacie z aplikacji CA 24 Mobile, ale martwią Was zmiany, to nie przejmujcie się – po wprowadzeniu nowego oprogramowania sami zdecydujecie, czy chcecie przejść na nową apkę, czy będziecie korzystać z poprzedniej wersji aż do końca momentu przejściowego (choć nie wiadomo, jak długo ten stan potrwa).