Cały rok Tidal HiFi za darmo dla klientów Plus i Plush!

Pamiętam korzystanie z Tidal HiFi i było to najlepszą rzeczą, jaka mogła przydarzyć się mi i mojemu skromnemu zestawowi audio. Teraz klienci Plus i Plush mogą mieć subskrypcję tego serwisu na rok za darmo!

Reklama

Tidal HiFi – taniej się nie da

Dobrze jest być klientem Plusa – zwłaszcza, jeśli lubimy słuchać muzyki. Sieć od lat oferuje swoim klientom zniżki na subskrypcję Tidala lub po prostu umożliwia abonentom kilka miesięcy korzystania z tej usługi bez dodatkowych opłat. Tym razem promocja jest naprawdę smakowita: rok Tidal HiFi za darmo!

Przypomnijmy, że Tidal HiFi to nie tylko dostęp do milionów utworów muzycznych i tysięcy materiałów wideo. W tym wypadku przede wszystkim chodzi o jakość muzyki: subskrypcja HiFi umożliwia odsłuchiwanie, a także pobieranie utworów na urządzenia mobilne w jakości bliskiej studyjnej. Jeśli tylko nasze urządzenie dysponuje więcej niż przeciętnym układem dźwięku, a możemy skorzystać z bardziej zaawansowanych słuchawek, to gorąco zachęcam.

Jak aktywować rok Tidal HiFi za darmo?

Żeby skorzystać z promocji, należy wysłać wiadomość SMS na darmowy numer 80016 o treści „MUZYKA” lub „TAK”. Mamy na to czas do 20 kwietnia 2022 roku. Trzeba tylko przypomnieć, że prawo do odbioru prezentu mają tylko abonenci Plusa i Plusha.

Jeśli więc nie chcemy płacić za inny serwis strumieniowania muzyki i/lub mamy dość słuchania reklam w darmowych wersjach YouTube czy Spotify, warto skorzystać z okazji w Plusie. Nasze uszy będą nam wdzięczne.

Więcej szczegółów znajdziecie w Regulaminie.