Czerwiec z Fall Guys! Tytuł przechodzi na darmową stronę mocy

Fall Guys może zaliczyć wkrótce potężny, wakacyjny wzrost popularności. Po szalonym debiucie w PlayStation Plus, tytuł stanie się bezpłatny również na pozostałych platformach. Czy jesteście gotowi na szalone zawody fasolek?

Głównie to wyścigi

Cukierkowe i szalone Fall Guys: Ultimate Knockout podbiło świat niecałe dwa lata temu, gdy ukazało się w ramach comiesięcznej oferty PlayStation Plus. Można powiedzieć, że to bardzo niecodzienna wariacja na temat konceptu gry battle-royale.

60 słodkich fasolek staje do udziału w wyścigach, przepychając się między platformami i przeszkodami. Każdą rundę obejmuje limit fasolek, jakie mogą przekroczyć linię mety. Wszystkie pozostałe odpadają, dlatego te zawody to emocjonująca, karkołomna jazda bez trzymanki.

Choć wiele zależy od szczęścia, znajomość map pozwala również łatwiej dostawać się do kolejnych rund. Te nie tylko obejmują wyścigi, bo przed finałem odbywają się również drużynowe zawody platformowe, w których zawiązują się tymczasowe sojusze. Wygrać rozgrywkę może tylko jedna fasolka, dlatego w tytuł nie tylko świetnie się gra, lecz również ogląda na platformach streamingowych.

8.2 Ocena

Fall Guys za darmo!

21 czerwca 2022 roku – warto sobie zapisać tę datę, bo to właśnie wtedy Fall Guys: Ultimate Knockout przechodzi na model free-to-play. Tytuł cofnie się do pierwszego sezonu zawartości, by nikt nie stracił na nauce i zdobywaniu dodatkowych skórek. Te można zakupić za walutę Kudos i korony, które wygrywamy w zawodach oraz dokupujemy za prawdziwe pieniądze.

Tak to już jest, że darmowe gry muszą się z czegoś utrzymywać. Przejście na model free-to-play to świetna sposobność, by gracze przypomnieli sobie o słodkich i walecznych fasolkach. Ostatni raz wróciłem do Fall Guys: Ultimate Knockout w Wielkanoc i byłem pozytywnie zaskoczony sporą liczbą graczy. Sezony dowożą nową zawartość – szczególnie PlayStation załatwiło sporo dodatkowych skórek, jest więc o co walczyć.

Jak już wspomniałem wcześniej, warto zagrać chociażby dla samych emocji. Choć jeszcze ani razu nie wygrałem rozgrywki, ubawu nie było końca, również dla oglądających. Zdecydowanie to jedna z najbardziej kreatywnych gier ostatnich lat, dlatego nic tylko grać – i to na wszystkich platformach. Tylko poczekajcie do czerwca!