Przygotuj się na zmiany na Allegro. Będzie ich naprawdę dużo

Allegro, najpopularniejsza platforma e-commerce w Polsce, regularnie wprowadza nowości i zmiany, aby dostosować się do aktualnych warunków na rynku i ciągle ewoluujących oczekiwań użytkowników. Właśnie zapowiedziała kolejną, całkiem sporą rewizję, o której warto wiedzieć.

Nowości i zmiany dla kupujących na Allegro od 11 kwietnia 2023 roku

Pierwsza zmiana dotyczy ocen i komentarzy. Aktualnie mogą je wystawiać tylko kupujący, którzy w pełni aktywowali swoje konto i zrobili zakupy u sprzedającego. Ponadto istnieje możliwość zmiany lub usunięcia oceny w ciągu 90 dni – po upływie tego czasu nie ma już takiej opcji. Od 11 kwietnia 2023 roku wystawić ocenę będą mogli wszyscy, nawet osoby, które nie mają w pełni aktywowanego konta, a do tego usunięcie jej ma być możliwe nawet po 90 dniach – w tym celu trzeba będzie skontaktować się z Allegro.

Wkrótce usunięta zostanie też możliwość współdzielenia konta zwykłego ze współmałżonkiem. Obecnie jest to możliwe, jeśli wyrazi on zgodę i mąż/żona poda dane swojej żony/swojego męża. Od 11 kwietnia 2023 roku jedyną opcją będzie połączenie kont w ramach Allegro Family, ale pozostanie też możliwość zmiany właściciela konta na małżonka.

Tego samego dnia platforma zmieni też nazwę zakładki Obserwowane na Ulubione – „przedsmakiem” tego była już zmiana ikony z gwiazdki na serce, które w wielu serwisach stanowi odnośnik do listy ulubionych. Allegro informuje, że planuje kolejne zmiany w tej zakładce, ale na razie nie zdradziło, jakie dokładnie.

Od 11 kwietnia 2023 roku zostanie również wprowadzona zmiana formalna w programie Allegro Protect – wypłata rekompensaty (do kwoty 20000 złotych) ma oznaczać zawarcie umowy między Allegro a kupującym. Dzięki temu serwis będzie mógł dochodzić roszczeń od sprzedającego w wysokości wypłaconej rekompensaty (co raczej nie powinno Was już obchodzić, jeśli Wasze żądanie zostanie zaspokojone).

Ponadto tego samego dnia kategoria Leki weterynaryjne bez recepty zostanie wyłączona z programu Smart!, tzn. od 11 kwietnia 2023 roku będziecie musieli zapłacić za dostawę, nawet jeśli macie aktywną subskrypcję.

Zmiany na Allegro Lokalnie od 11 kwietnia i 1 czerwca 2023 roku

Od 11 kwietnia nie będzie możliwa rezerwacja przedmiotu w ogłoszeniu z opcją Kup teraz (aktualnie można coś takiego uczynić po skontaktowaniu się ze sprzedającym). Ponadto z regulaminu zostanie usunięta nieaktualna informacja o braku możliwości śledzenia przesyłki.

Z kolei 1 czerwca 2023 roku platforma wyłączy możliwość zakładania zbiórek – nowe zbiórki będzie można założyć tylko do 31 maja 2023 roku. Procedura wypłaty pieniędzy ze zbiórek pozostanie niezmieniona.

Przy okazji serwis zachęca do korzystania z Allegro Charytatywni, jeśli ktoś chce wesprzeć cele charytatywne.

Zmiany dla sprzedających

Jednocześnie Allegro ogłosiło pokaźny pakiet nowości i zmian dla sprzedających, które zostaną wprowadzone w najbliższych miesiącach. W dużej części pokrywają się one z tym, co czeka kupujących, ale jest też kilka stricte dla sprzedawców, w tym zmiany opłat za pakiety ogłoszeniowe w Nieruchomościach i Motoryzacji, umożliwienie udostępniania ofert na innych domenach Allegro (również uruchomionych w przyszłości) oraz nowa metody dostawy na terenie Polski – Odbiór w Punkcie DHL. Wszystkie znajdziecie w tym artykule.

Ponadto poinformowano, że Poczta Polska zakończyła współpracę z siecią RUCH, dlatego usunięto dziś wszystkie punkty odbioru RUCH z dostępnych metod dostawy. Od teraz punkty RUCH będą obsługiwane wyłącznie przez jednego przewoźnika – ORLEN Paczka.

Jeżeli jesteś sprzedającym na Allegro, regularnie sprawdzaj zakładkę „Dla sprzedających” na stronie Aktualności.