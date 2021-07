Allegro Family uruchomione. Możecie teraz współdzielić usługę Smart!

Allegro uruchomiło nowe udogodnienie dla osób korzystających z usługi Smart! Od teraz będzie dało się ją dzielić w sumie z 9 członkami rodziny. Poznajcie Allegro Family.

Allegro Family – więcej kont, te same korzyści

Pewnie jesteśmy przyzwyczajeni do robienia zakupów na Allegro dla wszystkich członków naszej rodziny, i to z jednego konta. Może nawet już współdzielimy z kimś takie konto, przekazując sobie login i hasło. Teraz Allegro daje takim osobom specjalne rozwiązanie, by cała rodzina mogła korzystać z darmowych dostaw i zwrotów w Allegro Smart! Możliwe to jest za pomocą Allegro Family – zupełnie nowej, bezpłatnej opcji.

Reklama

Czego można spodziewać się po Allegro Family? Główne założenia usługi to:

Wspólny Smart!, czyli darmowe dostawy i zwroty dla całej rodziny. Wystarczy, że organizator grupy podzieli się Allegro Smart!

Łatwiejsze zakupy. Bliscy będą mogli zgłaszać do nas prośby o zakup konkretnych przedmiotów.

Pełna prywatność. Każdy w Allegro Family ma własne konto, widzi tylko swoją historię zakupów i dopasowane podpowiedzi – a więc dzieci nie będą w stanie podejrzeć, co kupowali rodzice.

Bonusowe Monety. Administrator grupy rodzinnej dostanie nawet 20 Monet Allegro – 5 Monet za pierwszy zakup każdej osoby z rodziny. Więcej informacji znajdziemy w Regulaminie promocji.

Będąc organizatorem grupy rodzinnej, mamy prawo do zapraszania osób do grupy (z kontem zwykłym bądź junior), zarządzania funkcjami Allegro Family, dzielenia się usługą Smart! z całą grupą i kupowania produktów dla osób z rodziny, na ich prośbę.

Kilka niezbędnych informacji

Z Allegro Family wiąże się kilka rzeczy czysto technicznych. Na przykład istnieje ograniczenie wielkości grupy rodzinnej: można do niej zaprosić 9 bliskich osób – dorosłych lub dzieci pomiędzy 13 a 18 rokiem życia. Organizatora można poprosić o zakup tylko w ofertach z opcją kup teraz. Nie zrobi on dla nas zakupów w ogłoszeniach i licytacjach. Komentarze i opinię o produkcie także może wystawić tylko on, jako kupujący. Nie da się też przenieść jego uprawnień z jednego członka grupy na drugiego. Zrezygnowanie z Allegro Family możliwe jest w dowolnym momencie.

Więcej szczegółów znajdziemy na stronie poświęconej Allegro Family.