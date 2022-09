Koniec Programu Ochrony Kupujących na Allegro. Teraz to Allegro Protect, z lepszymi warunkami

Program Ochrony Kupujących zmienił swoją nazwę, ale nie tylko. Warunki Allegro Protect pozwalają na zgłaszanie nieprawidłowości nawet do dwóch lat od jej wystąpienia.

Pogram Ochrony Kupujących to teraz Allegro Protect

Allegro poinformowało o odświeżeniu marki Programu Ochrony Kupujących. Od teraz nazywa się ona Allegro Protect i oferuje szerszy zakres usług. A jest komu. Jak informuje największy gracz e-commerce w Polsce, aktualnie platforma odwiedzana jest w każdym miesiącu przez ponad 20 milionów internautów. Łącznie stworzyli oni ponad 250 milionów ofert, a każda z nich potrzebuje ochrony kupujących. I właśnie to oferuje odświeżony program Allegro Protect.

Jakie zmiany przygotowano? Przede wszystkim podniesiono kwotę maksymalnej rekompensaty. Wcześniej sięgała ona 10 tysięcy złotych, a teraz wynosi ona 20 tysięcy złotych. Druga nowość dotyczy czasu, jaki kupujący mają na zgłoszenie szkody. Do tej pory wynosił on 180 dni. Teraz będzie można to zrobić w ciągu 24 miesięcy.

To spore ułatwienie dla tych, którzy padli ofiarą oszustwa lub jakiejś wybitnie niefortunnej pomyłki. Z pomocy Allegro Protect można skorzystać, kiedy nie otrzymamy przesyłki albo zamówiony produkt będzie uszkodzony lub niezgodny z opisem. Może też obejmować pomoc, gdy sprzedający nie zwrócił pieniędzy po odesłaniu produktu. Allegro oferuje też wsparcie w wypadku innych nieoczekiwanych spraw związanych z zamówieniem. Choć większość z nich często da się opanować po skontaktowaniu się ze sprzedawcą, nie zawsze jest to możliwe. Wtedy należy wypełnić wniosek.

8.5 Ocena

Allegro Protect za darmo dla wszystkich

Dobrą wiadomością jest to, że zrewidowany program ochrony kupujących Allegro to coś, z czego może skorzystać każdy kupujący na platformie. Nie musimy nawet opłacać usługi Smart! – należy się ona każdemu.

Jak podkreśla Jakub Kłoczewiak, Customer Experience Director w Allegro, zaufanie klientów to rzecz, która jest jedną z najważniejszych kwestii dla serwisu. Rzeczywiście, kiedy człowiek padnie ofiarą nieuczciwego sprzedawcy, znacznie łatwiej je odzyskać, jeśli ma się pewność uzyskania rekompensaty za niewywiązanie się kontrahenta z umowy.

Jeśli chcielibyśmy się dowiedzieć, jak złożyć wniosek o zwrot należnych środków, warto udać się na stronę Allegro wyjaśniającą ten proces. Wnioski zwykle rozpatrywane są w ciągu 2,5 dnia. Po pozytywnej decyzji, pieniądze z Allegro powinny trafić na nasze konto lub kartę użytą podczas zakupu w ciągu 48 godzin.