W ten sposób mBank uchroni Cię przed oszustami

Niestety, cyberprzestępcy cały czas znajdują nowe metody na oszukanie nieświadomych użytkowników banków. mBank postanowił walczyć z tym procederem i ogłosił nową funkcję, która jak najbardziej powinna podnieść poziom bezpieczeństwa klientów.

Dodatkowe zabezpieczenie dla klientów mBanku

Nowa funkcja, która została właśnie ogłoszona, jest podobna do rozwiązania, jakie wcześniej przedstawił PKO BP. Chodzi o możliwość weryfikacji, czy faktycznie dzwoni do nas prawdziwy konsultant. W przypadku obu banków w tym celu wykorzystywana jest oficjalna aplikacja mobilna. Warto bowiem mieć na uwadze, że oszustwa z podszywaniem się pod konsultanta są jednymi z wielu stosowanych przez przestępców, którzy również wykorzystują m.in. spreparowane strony internetowe.

Jak działa dodatkowe zabezpieczenie? mBank wyjaśnia, że na początku rozmowy konsultant wysyła do klienta powiadomienie, które jest wyświetlane z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. We wspomnianym powiadomieniu znajduje się m.in. imię i nazwisko konsultanta, z którym aktualnie prowadzona jest rozmowa telefoniczna.

Ponadto rozmowa może być kontynuowana tylko w przypadku, gdy klient zatwierdzi ją w mobilnej aplikacji. Zaletą tego rozwiązania jest to, że pracownik mBanku nie musi zadawać żadnych pytań weryfikacyjnych – wystarczy potwierdzenie rozpoczęcia rozmowy w aplikacji.

Cyberoszuści są w swoich działaniach bezwzględni i zdeterminowani. Podszywanie się w rozmowach telefonicznych pod pracownika bezpieczeństwa banku, funkcjonariusza Policji, CBA bądź prokuratury są tego najlepszym przykładem. Mówimy takim działaniom „nie” i wprowadzamy kolejne rozwiązanie bezpieczeństwa. Dzięki niemu klienci będą mieć pewność, że kontaktuje się z nimi pracownik banku, a nie oszust. Zatwierdzenie rozmowy w aplikacji mobilnej pozwoli kontynuować rozmowę bez konieczności zadawania pytań weryfikacyjnych. W przypadku użytkowników korzystających z naszej aplikacji mobilnej i mobilnej autoryzacji sam fakt zadawania takich pytań będzie świadczył o próbie wyłudzenia. Jarosław Górski, dyrektor departamentu bezpieczeństwa mBanku

Z opublikowanej informacji dowiemy się również, że mobilne potwierdzenie tożsamości będzie obligatoryjne przy każdej rozmowie telefonicznej z mBankiem, która dotyczy produktów, danych klienta lub potwierdzenia płatności. Bank dodaje, że w przypadku rozmowy z osobą, która podaje się za pracownika, ale nie jest w stanie wysłać powiadomienia, powinniśmy zakończyć rozmowę i powiadomić mLinię o zaistniałej sytuacji.

A co jeśli nie mamy aplikacji?

W sytuacji, gdy klient nie ma aplikacji mBanku i przykładowo korzysta z autoryzacji za pomocą SMS-ów, to nadal będzie stosowana dotychczasowa metoda potwierdzania tożsamości. Jeśli więc chcemy mieć dostęp do dodatkowej ochrony przed oszustami, to warto zainstalować mobilną aplikację ze sklepu Google Play, Huawei AppGallery lub Apple App Store.

Warto jednak wiedzieć, że mobilne potwierdzenie tożsamości pracownika nie dotyczy klientów korporacyjnych.