DHL nawiązuje współpracę z właścicielem AliExpress. Chcą zdobyć rynek automatów paczkowych w Polsce

DHL i Cainiao, spółka należąca do chińskiego holdingu Alibaba Group podpisały dziś umowę, która może za kilka lat odmienić rynek zakupów e-commerce w Polsce. Czy jest to w ogóle możliwe?

Automat paczkowy na każdym rogu

Polacy uwielbiają odbierać swoje zakupy w automatach paczkowych. Oprócz namacalnego dowodu w postaci rozstawianych gęsto urządzeń, istnieją również badania rynkowe, według których 40 procent konsumentów preferuje dostawę przesyłek do automatów paczkowych. Wszystko to związane jest z rozwojem rynku e-commerce w Polsce, który ma podwoić się do 2027 roku – tak twierdzi Pablo Ciano, prezes DHL eCommerce Solutions.

William Xiong (z lewej), dyrektor ds. strategii i dyrektor generalny regionu Europy i Południowo-Wschodniej Azji w Cainiao Network oraz Pablo Ciano (z prawej), prezes DHL eCommerce Solutions. (Źródło: DHL)

Dziś zarządzany przez Ciano oddział ds. logistyki e-commerce Grupy Deutsche Post DHL, oraz firma będąca częścią Alibaba Group, chińskiego holdingu, do którego należy m.in. AliExpress, czyli Cainiao Network, podpisały umowę w ramach której DHL kupi część udziałów w polskim oddziale firmy. Celem tej współpracy jest poprawa szybkości dostaw poza domem w Polsce i podwyższenie standardów jakościowych.

Fuzja i współpraca

Na początek dojdzie do połączenia istniejącej sieci automatów paczkowych, aby dostęp do nowej oferty był natychmiastowy i pozbawiony problemów dla konsumentów. Pierwsza faza zakłada, że oba przedsiębiorstwa zainwestują 60 mln euro w rozszerzenie liczby automatów paczkowych w kraju, próbując stworzyć największą sieć punktów dostępowych w Polsce.

DHL w Europie ma sieć łączącą ponad 90 tys. punktów dostępowych. Cainiao, oprócz sieci schowków na paczki w Polsce, Hiszpanii i Francji ma również otwarte niedawno regionalne centrum w Liege w Belgii oraz centra sortowania na głównych europejskich rynkach. Obie firmy obsługują łącznie 1200 automatów paczkowych w Polsce.

Cieszymy się, że znaleźliśmy silnego partnera o ugruntowanej pozycji w postaci DHL , który podziela naszą wizję. Łącząc doświadczenie obu firm w zakresie logistyki, technologii i handlu cyfrowego, chcemy dostarczyć naszym klientom najwyższej jakości usługę i stworzyć niezrównane doświadczenia zakupowe dla konsumentów William Xiong, dyrektor ds. strategii i dyrektor generalny regionu Europy i Południowo-Wschodniej Azji w Cainiao Network

Pod koniec trzeciego kwartału 2022 roku potentat na rynku automatów paczkowych, InPost, zamontował na terenie całego kraju 19254 tego typu urządzeń. Na ich tle obecna liczba punktów obsługiwanych przez Cainiao oraz DHL wydaje się dość skromna. Czas pokaże, czy inwestycja i współpraca obu podmiotów wpłynie znacząco na sytuację w Polsce, którą można by opisać dwoma słowami: Paczkomatowa dominacja.