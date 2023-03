Wejdź na Allegro. Możesz się zdziwić

Wchodziliście dziś na Allegro? Jeżeli nie, koniecznie musicie to nadrobić. Nie zdziwcie się jednak tym, co tam zobaczycie. Dlaczego najpopularniejsza w Polsce platforma e-commerce zdecydowała się na takie zmiany?

Nowa strona główna Allegro. Dla każdego inna

Jak podaje Allegro, prawie 42% wszystkich wizyt rozpoczyna się od strony głównej, dlatego jest ona bardzo ważnym miejscem – jej odpowiednia konstrukcja często może zachęcić do zrobienia zakupów, szczególnie gdy użytkownik szybko znajdzie to, czego szuka. A najpopularniejsza w Polsce platforma e-commerce chce, aby tak właśnie było, dlatego zdecydowała się wprowadzić znaczące zmiany.

Sprawią one, że każdy aktywny kupujący – a Allegro podaje, że obecnie jest ich już 13,8 mln – zobaczy inną stronę główną. Jak to możliwe? Chcąc odpowiedzieć na oczekiwania i potrzeby klientów, zdecydowano się mocniej postawić na optymalizację treści. Co to oznacza w praktyce? Na przykład to, że na stronie głównej można znaleźć więcej karuzel produktowych, które bazują na wcześniejszych wyszukiwaniach użytkowników i ich aktywności w serwisie.

Ponadto kupujący zobaczą inspiracje dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań i trwających kampanii promocyjnych. Allegro informuje, że sugerowane propozycje jeszcze lepiej reprezentują szeroką selekcję produktów dostępnych na platformie, co ma skrócić wybór najlepszej dla klienta oferty.

Mniej znaczy więcej

Pomimo umieszczenia większej liczby karuzel produktowych, znacząco uproszczono wygląd strony głównej – ograniczono liczbę widocznych elementów oraz skupiono się na najskuteczniejszych formatach reklamowych. Według Allegro zmiana ta zwiększyła przejrzystość prezentowanych treści, korzystnie wpływając na nawigację w witrynie, co potwierdziły wyniki przeprowadzonych wśród użytkowników testów.

Wprowadzone zmiany były testowane przez użytkowników na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy. Testy te potwierdziły, że odświeżona strona pozytywnie przekłada się nie tylko na kwestie estetyczne, ale również daje użytkownikom lepszy dostęp do szerokiego asortymentu produktów. Co więcej, nowa ekspozycja przekłada się też na wyższą konwersję ofert naszych partnerów. Teraz, gdy odświeżona odsłona naszej strony głównej trafiła do wszystkich użytkowników, mamy nadzieję, że sprawi ona, że ich codzienne zakupy będą jeszcze prostsze i wygodniejsze. Kacper Dworczyk, Business Product Manager w Allegro

Użytkownicy zobaczą nową stronę główną na wszystkich platformach – zarówno w wersji przeglądarkowej serwisu (na komputerach i urządzeniach mobilnych), jak i w aplikacji. Pomimo zmiany wyglądu głównej strony, nie wprowadzono żadnych zmian w funkcjonalności serwisu.