Orlen inwestuje w automaty paczkowe. Będzie ich znacznie więcej

Polacy chętnie robią zakupy online i coraz częściej zamiast dostawy przez kuriera wybierają dostawę do punktów, bądź automatów paczkowych. Nie ma co ukrywać, że zwykle jest to bardziej wygodne rozwiązanie. Orlen chce mocno zainwestować w swoją sieć automatów paczkowych. Do końca tego roku ma być ich w Polsce znacznie więcej.

Coraz więcej automatów paczkowych

Bez wątpienia taka forma wysyłki i odbioru paczek zyskała swoją popularność dzięki Paczkomatom InPost. W trzecim kwartale 2022 roku liczba użytkowników, korzystających z Paczkomatów, wyniosła 16,3 mln, a to oznacza, że z tego rozwiązania korzysta co czwarty mieszkaniec naszego kraju. Oczywiście, InPost chociaż ma przewagę nad konkurencją, to nie jest w tym zakresie monopolistą.

W listopadzie zeszłego roku firma kurierska DHL ogłosiła plany budowy własnych automatów paczkowych w Polsce. Automaty mają nazywać się POP Box i być uzupełnieniem sieć punktów odbioru paczek DHL POP, których w naszym kraju jest ponad 14 tysięcy. Najczęściej można spotkać je w sieci sklepów żabka.

W tym roku swoją cegiełkę do rynku automatów paczkowych w Polsce dorzucić ma również Poczta Polska. Być może pamiętacie, że Poczta zapowiedziała uruchomienie nawet 2000 nowych automatów paczkowych. Niestety, z ambitnych planów nic nie wyszło i zamiast deklarowanych 2000 automatów ruszyło zaledwie… 10. W związku z tym uruchomienie zapowiedzianej liczby nowych urządzeń Poczta zapowiedziała na 2023 rok.

Orlen chce dołączyć do gry

Trzeba przyznać, że konkurencja w zakresie automatów paczkowych z InPost nie jest łatwa, bo przez lata swojej działalności i sukcesywnego rozwijania sieci Paczkomatów, firma wyrobiła sobie sporą przewagę, przede wszystkim w liczbie automatów, którą ciężko nadrobić konkurencji. Orlen chce jednak spróbować i dołączyć do walki o klienta w zakresie automatów paczkowych.

automat paczkowy Orlen Paczka (źródło: Orlen)

Przesyłki wysyłane przez usługę Orlen Paczka można odbierać w ponad 8700 punktach w całej Polsce. W ich skład wchodzą stacje paliw, kioski i sklepy oraz automaty paczkowe. Chociaż ich sieć jest już dość spora, bo wynosi około 2000 automatów, to ostatnio prezes Orlenu, Daniel Obajtek podkreślił, że koncern planuje zainwestować w ten segment, by do końca 2023 roku zwiększyć liczbę automatów paczkowych dwukrotnie, do ponad 4000.