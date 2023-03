Nowa opcja dostawy Allegro – zapłacisz nawet 22 złote

Najpopularniejszy serwis e-commerce w naszym kraju, czyli Allegro wprowadził właśnie nową opcję dostawy. Nie należy ona do najtańszych, bo można zapłacić za nią nawet 22 złote. O co dokładnie chodzi?

Nie czekaj na dostawę i zapłać przy odbiorze

Nowa opcja dostawy, która pojawiła się w serwisie Allegro to tak naprawdę rozszerzenie dobrze znanej klientom opcji. Mowa tutaj o Allegro One Kurier. Jest to metoda dostawy wprowadzona przez platformę w kwietniu zeszłego roku, która jest dostępna w wybranych miastach w ramach Allegro One. W tej opcji to firma Allegro działa jako przewoźnik.

Przedstawiciele firmy odbierają przesyłki od sprzedających i dostarczają je od poniedziałku do soboty jako ekspresowe przesyłki kurierskie, które trafiają do klientów tego samego dnia w godzinach 18:00 – 22:00 lub kolejnego dnia. Z tej usługi mogą korzystać mieszkańcy: Warszawy i okolic, Poznania, Krakowa, Lublina, Łodzi, Wrocławia, Częstochowy, Torunia, Katowic i wybranych miast aglomeracji śląskiej.

Do tej pory usługę Allegro One Kurier można było zamawiać jedynie w przypadku wcześniejszego zapłacenia za towar. Teraz jednak serwis zdecydował się wprowadzić możliwość płatności przy odbiorze. Za zakupy można zapłacić gotówką lub kartą. Klienci korzystający ze Smart! za taką dostawę zapłacą dodatkowo 4,99 złotych. Z kolei pozostali użytkownicy zdani są „na łaskę” sprzedających, którzy mogą sami ustalić stawki. Może być to maksymalnie 21,99 złotych za dostawę „dzisiaj” i do 17,99 złotych za dostawę „jutro”.

Allegro Smart One Box

Jakie koszty będą ponosić sprzedawcy? W ramach ofert Allegro Smart! opłaty za przesyłkę wahają się od 0,99 do 4,99 złotych. Dla pozostałych ofert, koszt dostawy „dzisiaj” wynosi 21,98 złotych, a „jutro” – 17,98 złotych.

Zmiany w designie

Jeśli dawno nie wchodziliście na Allegro, to koniecznie odwiedźcie serwis, bo ostatnio sporo się zmieniło – przede wszystkim, jeśli chodzi o stronę główną platformy, która zyskała nowy design. Została ona bardziej spersonalizowana. W jej nowej, odświeżonej wersji znalazło się więcej karuzel produktowych, które bazują na wcześniejszych wyszukiwaniach użytkowników i ich aktywności w serwisie.

Nowa strona główna serwisu (fot. Tabletowo.pl)

Mimo że na głównej stronie platformy pojawiły się nowe rzeczy, to jej design został znacząco uproszczony. Ograniczono liczbę widocznych elementów, a także skupiono się na najskuteczniejszych formatach reklamowych. Firma przekazała, że przeprowadzone testy potwierdziły, że zwiększyła się przejrzystość prezentowanych treści.