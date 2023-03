EA wycofa Battlefieldy ze sprzedaży

EA ogłosiło, że wkrótce ma zamiar zakończyć wsparcie oraz wyłączyć usługi online dla kilku dobrze nam znanych gier. Mowa m.in. o Battlefield Bad Company 1 i 2, czyli kultowych grach FPS!

Serwery Battlefield zostaną wyłączone

Battlefield 1943 oraz Battlefield: Bad Company 1 i 2 to gry, które mają już przecież kilka lat i nie są pierwszej młodości. To główny problem z nimi – mimo wszystko są przestarzałe w 2023 roku i coraz mniej graczy się w nich bawi. Widocznie musiało dojść do takiego momentu, w którym EA stwierdziło, że dalsze utrzymywanie serwerów mija się z celem. Z tego powodu 28 kwietnia 2023 roku zakończy się sprzedaż cyfrowa wspomnianych tytułów.

Screen z Battlefield Bad Company (źródło: EA)

Co ciekawe, mimo że gry zostaną wycofane z rynku już w kwietniu, to grać online będzie można do 8 grudnia br. Dopiero wtedy firma wyłączy także usługi online. Od tej daty gracze będą mogli bawić się w BF 1943 oraz Bad Company 1 i 2 już tylko w formie offline. Jeżeli nie grałeś dotychczas w kampanie Bad Company, to zdecydowanie warto to zrobić – to absolutnie jedne z najlepszych kampanii fabularnych w FPS.

Małe zamieszanie w siedzibie EA

Co ciekawe, wtorkowe ogłoszenie EA wywołało małe zamieszanie, ponieważ w pierwotnej jego wersji pojawiła się wzmianka, że podobny los czeka także Mirror’s Edge. Później jednak okazało się, że to nieprawda, a cała sytuacja była wynikiem zamieszania i pomyłki ze strony działu PR Battlefield.

BF: Bad Company 2 było moją pierwszą grą FPS, w którą grałem dłużej, a kampanię znam na pamięć – przeszedłem ją co najmniej kilkanaście razy i za każdym razem świetnie się bawiłem. Mimo wszystko trzeba pamiętać, że jest to tytuł, który ma już 13 lat, więc trudno, żeby nie był przestarzały.

EA poinformowało graczy, że podczas gdy te tytuły zajmują specjalne miejsce w naszym sercu, teraz nie możemy się doczekać, aby stworzyć nowe wspomnienia wraz z wami, gdy skupimy się na naszych obecnych i przyszłych doświadczeniach z Battlefieldem.

Miejmy nadzieję, że nowy Battlefield będzie grywalny już od pierwszego dnia po premierze, czego nie można było powiedzieć o ostatniej części tej serii gier…