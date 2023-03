Poczta Polska powinna czuć się zagrożona? Ukraiński operator pocztowy rozgaszcza się w Polsce

Mimo że Poczta Polska nie cieszy się najlepszą opinią wśród dużej części Polaków, to wciąż jest jednym z największych operatorów pocztowych w Polsce. Na jej oczach rośnie jednak jej konkurencja – ukraińska Nova Post Polska zapowiada bowiem dynamiczny rozwój w kraju nad Wisłą.

Poczta Polska ma konkurencję z Ukrainy

Jak możemy przeczytać na stronie Nova Post, Polska była pierwszym państwem w Europie, w którym otworzono zagraniczne oddziały dla Ukraińców. Dziś jest ich już 20 w całym kraju – znajdują się one w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i we Wrocławiu. Jeszcze w marcu operator wejdzie na rynek litewski i otworzy w kraju nad Wisłą kolejnych 10 oddziałów.

Do końca marca planujemy otworzyć kolejnych 10 nowych. W szczególności w Olsztynie, Radomiu, Kielcach, Opolu, Częstochowie, Bielsku-Białej. Już 27 marca zostaną otwarte oddziały w Jeleniej Górze i Białymstoku. Tym samym wszystkie 16 województw zostanie objętych w czerwcu. Dmytro Vergun, prezes Nova Post Polska

Na tym jednak nie koniec, bo do końca czerwca 2023 roku w całej Polsce funkcjonować ma już 50 oddziałów Nova Post, a do końca bieżącego roku ich liczba ma być jeszcze większa, aczkolwiek nie wiadomo, w jaki pułap dokładnie firma operator celuje. Dmytro Vergun zadeklarował otwarcie natomiast, że w perspektywie średnioterminowej w Warszawie pojawi się około 10 oddziałów, a do końca roku będzie ich 15 (obecnie w stolicy jest ich sześć). Wszystkie oddziały mają przyjmować przesyłki do 100 kg.

Poczta Polska powinna mieć się na baczności

Pierwsze oddziały Nova Post uruchomiła w Polsce 3 października 2022 roku. Firma posiada oficjalny dokument, który nadaje jej oficjalny status operatora pocztowego w Polsce, zatem Poczta Polska powinna mieć się na baczności, szczególnie że z oferty tego operatora korzystają nie tylko mieszkańcy Ukrainy, ale też Polski.

Według oficjalnych informacji, od 3 października 2022 roku do 1 marca 2023 roku 132 tysiące klientów wysłało ponad 150 tysięcy paczek, z czego 8,5% stanowili obywatele Polski. Mimo że są to relatywnie niewielkie liczby, to Poczta Polska nie może bagatelizować swojego konkurenta – kto wie, być może w przyszłości on też zacznie uruchamiać swoje automaty paczkowe, z czym Poczta Polska ma nie lada problem? Mołdawski oddział Nowej Poszty ma bowiem takie maszyny, więc firma ma już doświadczenie na tym polu.

Nova Post podaje, że zatrudnia 32 tysiące pracowników oraz dysponuje własną linią lotniczą o nazwie Supernova i każdego roku dostarcza ponad 315 mln przesyłek zarówno w Ukrainie, jak i do 200 krajów na całym świecie.