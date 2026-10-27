Żabka wchodzi w nowy biznes. Tego jeszcze nie miała

Żabka przygotowuje się do ponownego uruchomienia Żappka Pay w zupełnie nowym wydaniu. Już wiadomo, kiedy usługa zostanie oficjalnie udostępniona klientom.

Historia Żappka Pay zatoczyła koło – nowa usługa powraca w odmienionej formie

Usługa Żappka Pay została udostępniona klientom w 2020 roku, a opracowano ją przy współpracy z First Data. Początkowo, aby z niej korzystać, konieczne było dodanie własnej karty płatniczej i uruchomienie zabezpieczenia kodem PIN lub biometrią. Dzięki niej klienci mogli uprościć proces zakupowy i za jednym razem zebrać punkty, skorzystać z dostępnych promocji i zapłacić za produkty. Mimo to, Żabka w czerwcu 2024 roku postanowiła wyłączyć Żappka Pay, argumentując rezygnację z usługi elementem modernizacji aplikacji.

W styczniu 2026 roku jednak pojawiły się wieści o powrocie Żappka Pay w zaskakującej formie. Przede wszystkim przekazano, że nowa usługa ma zostać oparta na karcie kredytowej Visa. Warto nadmienić, że w kwietniu 2026 roku ujawniono kilka kolejnych szczegółów o nowej odsłonie Żappka Pay, w tym zdradzono, że z usługa płatnicza będzie działać nie tylko w sklepach Żabka, ale również wszędzie tam, gdzie akceptowane są płatności kartą Visa.

Żappka Pay w nowej „kredytowej” odsłonie – kiedy klienci skorzystają z usługi sieci Żabka i PKO BP?

Odświeżona usługa płatnicza sieci Żabka jest projektem powstałym przy współpracy z PKO Bankiem Polskim, który ma odpowiadać za bezpieczeństwo produktu finansowego, oraz Planet Pay odpowiedzialnego za wydanie karty. Nowy produkt proponowany klientom ma zostać w pełni zintegrowany z obecną aplikacją Żappka, z której korzysta przez ponad 10 milionów użytkowników. Jak ujawnił portal Cashless, prezes PKO BP – Szymon Midera – podczas kongresu Banking & Insurance Forum stwierdził, że odświeżona Żappka Pay będzie dostępna od 17 listopada 2026 roku.

Warto dodać, iż podczas wrześniowego kongresu Forward dyrektor rozwoju w PKO Marcin Kosiński zdradził, że doświadczenie zdobyte podczas tworzenia innych usług, jak np. Allegro Klik pozwala na rozwój produktów z innymi podmiotami, w tym z siecią Żabka. Dyrektor PKO nadmienił podczas rozmowy, iż w ramach nowej Żappka Pay oferowane będą limity kredytowe, w tym limity kredytowe bezkosztowe.

Warto pamiętać, że Żappka Pay w nowej wersji ma być produktem kredytowym. W praktyce oznacza to, iż aby z niej skorzystać należy cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, jeszcze zanim wniosek zostanie złożony.