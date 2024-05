Żabka zmienia regulamin. Z tymi usługami musisz się pożegnać!

Żabka informuje klientów korzystających z oficjalnej aplikacji tej sieci sklepów o nowościach w regulaminie świadczenia usług. W większości wypadków dotyczy rzeczy, z których wkrótce nie będzie się już dało skorzystać.

Usługi, które są kulą u płetwy

W ostatnich latach sieć „zielonych” sklepów typu convenience wprowadziła wiele nietypowych zmian, które wpłynęły na nasze zwyczaje zakupowe. Niektóre z nich były przełomowe, jak na przykład bezobsługowe Żabki Nano, ale inne wydawały się stworzone na siłę i bardziej przeszkadzały niż pomagały.

Do użytkowników aplikacji Żappka rozsyłane są wiadomości e-mail, zawierające informację o aktualizacji regulaminu korzystania z niej. Firma wycofuje się z kilku pomysłów, które były realizowane w ostatnich latach. Zakres zmian jest spory. Najwyraźniej poniższe usługi nie były wystarczająco rentowne, żeby opłacało się je nadal utrzymywać.

Pierwszym ogłoszeniem jest wyłączenie możliwości płacenia metodą Żappka Pay. W mailu przekazuje się, że sklepy Żabki nie będą przyjmować już takich płatności od 17.06.2024 roku. Widocznie utrzymywanie osobnego systemu, z którego korzystało się wyłącznie w sklepach, nie sprawdziło się wybitnie. Żappka Pay przetrwała niemal cztery lata – usługę uruchomiono latem 2020 roku.

Drugi komunikat dotyczy wyłączenia możliwości zakupu lub przedłużenia subskrypcji. Subskrypcje będą dostępne tylko do 30.06.2024 roku. Dotyczy to różnych opcji kawonamentów, które zostały uruchomione oficjalnie w listopadzie 2022 roku. Ta usługa radziła sobie jako-tako przez jakieś półtora roku.

Trzecia zmiana związana jest ze zmianą wejścia do Nano. Wydaje się, że jest to związane z transformacją dotyczącą Żappka Pay, które było dotąd nierozerwalnie połączone z możliwością skorzystania ze sklepu Żabka Nano, choć porównanie dwóch wersji regulaminów nie wskazują na taki trop. Zmienia się terminologia i dopisane zostały dodatkowe zasady dotyczące wchodzenia do sklepu klienta z osobami towarzyszącymi. Nowe zasady będą obowiązywać od połowy lipca 2024 roku.

„Zielony kubek” Żabki (źródło: Żabka)

Żabka wyłączy historię Żappsów

Powyższe modyfikacje dotyczą nas najbardziej, bo będą dokonywane w najbliższych tygodniach. Pod koniec lipca planuje się wprowadzenie kolejnych:

zostanie wyłączona Żappka Post,

zostanie wyłączone Żabu (obecne w aplikacji od grudnia 2022 roku),

zostanie wyłączona historia Żappsów i opcja przelewu Żappsów.

Żabu przez chwilę było zabawne, ale najwyraźniej mało kto bawił się wirtualnym żabolem. Zresztą trzeba szczerze powiedzieć, że ropuch był tak funkcjonalnie ograniczony, że nie spełniał dobrze roli sklepowego pupila.

Niektórzy mogą żałować możliwości korzystania z Żappka Post, zwłaszcza jeśli sklep z zielonym płazem znajduje się bliżej naszego domu niż któraś z maszyn paczkowych. Sprawdzanie historii Żappsów też bywało przydatne. Żabka widocznie odcina jednak te usługi, które nie przynoszą zysków, a tylko generują koszty.

Zaktualizowany regulamin obowiązywać będzie od dnia 27 maja 2024 roku. Z jego treścią zapoznacie się tutaj. Dla porównania, tu znajdziecie stary.