Revolut przekazał ważną informację. To duża zmiana dla klientów

Revolut poinformował, że jeszcze w 2026 roku zakończy reorganizację korporacyjną, która będzie miała istotny wpływ na część klientów. Ponadto zaanonsowano utworzenie nowej spółki. Co będzie jej zadaniem?

Jeszcze w 2026 roku Revolut zakończy reorganizację korporacyjną

Revolut informuje, że między 2 a 5 grudnia 2026 roku planuje zakończyć reorganizację korporacyjną Revolut Bank UAB, której efektem będzie przeniesienie działalności Revolut Bank UAB oraz kont klientów we Francji do nowego francuskiego podmiotu prawnego Revolut Revolut Bank S.A.

Revolut już w maju 2025 roku poinformował o złożeniu wniosku o licencję bankową we Francji (którą uzyskał w sierpniu 2026 roku), gdzie – jak wówczas zapowiadał – planuje utworzenie hubu i regionalnej siedziby w Paryżu, która docelowo ma obsługiwać nie tylko klientów z Francji, ale też przejąć odpowiedzialność za oddziały w Irlandii, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii i we Włoszech.

Obsługa klientów w Polsce niezmiennie pozostanie w gestii Revolut Bank UAB i „kwalifikujące się depozyty” będą objęte ochroną do kwoty 100 tysięcy euro na deponenta w ramach litewskiego systemu gwarancji depozytów (lit. VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas”). W związku z tym nie jest wymagane żadne działanie ze strony polskich klientów.

Warto jednak o tym wiedzieć, ponieważ – jak uczula Revolut – przestępcy mogą próbować wykorzystać tę sytuację. Bank podkreśla, że nigdy nie zadzwoni, nie wyśle SMS-a ani wiadomości e-mail z prośbą o wrażliwe dane, takie jak dokument tożsamości, hasło, PIN, dane karty lub hasła jednorazowe (OTP). Jeśli ktoś będzie podawał się za pracownika Revoluta, należy od razu zakończyć połączenie.

Ponadto klienci nie powinni klikać w linki w niespodziewanych wiadomościach SMS i e-mailach, które informują o rzekomej migracji lub konieczności weryfikacji konta.

Revolut utworzył nową spółkę Revolut Ventures

Revolut ogłosił również utworzenie nowej spółki Revolut Ventures we współpracy z Carne Group w związku z planami uruchomienia platformy inwestycyjnej, która zapewni uprawnionym inwestorom detalicznym dostęp do niepublicznych spółek technologicznych bezpośrednio w aplikacji Revolut.

W komunikacie prasowym zauważono, że do tej pory tego typu możliwości inwestycyjne pozostawały poza zasięgiem inwestorów indywidualnych, ponieważ były zarezerwowane dla dużych instytucji i najzamożniejszych. Podkreślono jednak też, że choć oferują one wysoki potencjał wzrostu, charakteryzują się znacznie mniejszą płynnością niż akcje spółek giełdowych i wiążą się ze znacznym ryzykiem utraty kapitału.

Na tę chwilę nie wiadomo, którzy klienci uzyskają dostęp do tej nowej formy inwestowania. Aktualnie Revolut obsługuje już ponad 80 milionów użytkowników na całym świecie, w tym 5,5 miliona w samej Polsce.