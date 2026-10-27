Motorola udostępniła nową aplikację. Możesz pobrać, nawet jeśli masz Samsunga

Dostępna jest nowa aplikacja Motorollers. Została stworzona nie tylko z myślą o posiadaczach smartfonów marki Motorola, ale wszystkich użytkownikach Androida.

Nowa aplikacja Motorollers nie tylko dla właścicieli smartfonów marki Motorola

Zwykle producenci skupiają się wyłącznie na gronie własnych klientów, w szczególności fanów marki, którzy są najbardziej aktywni i chętni do przekazywania informacji zwrotnych (które potem firmy biorą pod uwagę… lub nie).

Nowa aplikacja Motorollers, mimo nazwy wprost nawiązującej do marki Motorola, sugerującej, że jest kierowana (wyłącznie) do posiadaczy Motek, jest dostępna – w sklepie Google Play – dla wszystkich użytkowników urządzeń z Androidem. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby dołączyć do tej społeczności. No, poza korzystaniem z iPhone’a.

Aplikacja Motorollers jest określana mianem oficjalnej aplikacji społecznościowej Motoroli, która zapewnia przestrzeń do wyrażania siebie, dzielenia się doświadczeniami, zgłębiania pomysłów, nawiązywania kontaktów z osobami o podobnych poglądach i celebrowania wszystkiego, co łączy społeczność.

Użytkownicy mogą tworzyć i dołączać do Tribes, które będą przypisane do różnych kategorii tematycznych, w tym gaming, fotografia, sport i technologia. Publikowane w tych profilach posty można lajkować oraz komentować.

Aplikacja Motorollers (źródło: Google Play)

Aplikacja Motorollers może zatem być kolejną, nową platformą dla twórców i influencerów, którzy mają już skupioną wokół siebie jakąś społeczność. Z kolei dla „zwykłych użytkowników” to miejsce, gdzie zarówno mogą zaistnieć, jeżeli są oddani marce Motorola, jak i znaleźć osoby o podobnych zainteresowaniach, brać udział w dyskusjach oraz uzyskać pomoc w przypadku jakichś problemów ze swoją Motką.

Aplikacja Motorollers jest dostępna również dla Polaków

Aplikacja Motorollers jest dostępna do pobrania ze sklepu Google Play również dla mieszkańców Polski, bez względu na markę posiadanego urządzenia. Aktualnie cały interfejs jest w języku angielskim i nie da się zmienić języka na inny, w tym polski. Jest też problem z zarejestrowaniem się z użyciem polskiego numeru – wyskakuje komunikat, że coś poszło źle. Spróbuj ponownie później.

Aktualnie aplikacja Motorollers jest również zdominowana przez Hindusów, ale niewykluczone, że z czasem zyska popularność także wśród mieszkańców innych krajów (szczególnie gdy zostaną rozwiązane problemy z rejestracją z użyciem numerów innych niż indyjskie, a interfejs wskazuje, że przewidziano taką możliwość).