Od dziś posiadacze numeru PESEL mogą go zastrzec – docelowo ma to uchronić m.in. przed wzięciem pożyczki, kredytu czy urządzenia na raty oraz dokonaniem czynności prawnej u notariusza przez osobę, posługującą się czyimś numerem identyfikacyjnym. Jak zastrzec swój PESEL? Jest to bardzo proste.

Jak zastrzec numer PESEL? Instrukcja krok po kroku

Aktualnie zastrzec numer PESEL można na dwa sposoby: osobiście w urzędzie gminy lub przez internet, za pośrednictwem strony mobywatel.gov.pl. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało, że „wkrótce” będzie się dało to zrobić także poprzez aplikację mObywatel 2.0. Dziś nie jest to jednak jeszcze możliwe.

Aby zastrzec numer PESEL przez internet, trzeba wejść na stronę mobywatel.gov.pl i zalogować się – można to zrobić na wiele sposobów, m.in. z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, bankowości internetowej albo aplikację mObywatel.

Po zalogowaniu trzeba po lewej stronie znaleźć pozycję Twoje dane i kliknąć ją.

Kiedy to zrobicie, musicie przejść do sekcji o nazwie Rejestr Zastrzeżeń PESEL.

Zobaczycie wówczas informację, że Twój PESEL jest niezastrzeżony, ponieważ domyślnie numery identyfikacyjne ich posiadaczy nie zostaną automatycznie zastrzeżone – trzeba to zrobić ręcznie, jeśli ktoś sobie życzy. W tym celu należy kliknąć przycisk z napisem Zastrzeż PESEL.

Wówczas wyświetli się komunikat, czy (na pewno) chcemy to zrobić:

Jeżeli potwierdzimy, status zmieni się na zastrzeżony i od teraz będzie wyświetlał się komunikat, że Twój PESEL jest zastrzeżony.

W tym miejscu można również sprawdzić historię zmian statusu zastrzeżenia numeru identyfikacyjnego oraz znaleźć informację na temat tego, kto sprawdzał Wasz PESEL. Ponadto można także cofnąć zastrzeżenie – wystarczy kliknąć przycisk z napisem Cofnij zastrzeżenie.

Wówczas będziecie mogli wybrać, czy chcecie cofnąć zastrzeżenie bezterminowo, czy tylko czasowo. W drugim przypadku można wybrać datę i godzinę ponownego zastrzeżenia.

Czy warto zastrzec numer PESEL i dlaczego tak?

Zdecydowanie warto zastrzec swój numer identyfikacyjny już teraz, choć ustawa, która ma zapobiegać jego nieuprawnionemu użyciu, wejdzie w życie dopiero 1 czerwca 2024 roku. Jeśli zrobicie to dziś, nie będziecie musieli już o tym pamiętać. Co to jednak da?

7 Ocena 8.1 Ocena 8 Ocena 9 Ocena

Dzięki zastrzeżeniu Waszego indywidualnego numeru identyfikacyjnego nikt nie weźmie pożyczki, kredytu, karty kredytowej i urządzenia na raty w Waszym imieniu. Nie wyrobi również duplikatu karty SIM u operatora ani nie sprzeda/przepisze domu albo mieszkania, podszywając się pod Was. Zastrzeżenie chroni bowiem przed kradzieżą tożsamości, co bardzo często jest brzemienne w skutkach.

Co ważne: jeśli zdarzy się (po 1 czerwca 2024 roku), że mimo wszystko ktoś pomyślnie posłuży się Waszym numerem identyfikacyjnym, nie będziecie zobowiązani do spłaty pożyczki czy kredytu, zaciągniętego w Waszym imieniu. Tak samo nieważna będzie umowa notarialna z Waszymi danymi, jeśli to nie Wy ją podpisaliście.

Od 1 czerwca 2024 roku do sprawdzenia, czy dany numer jest zastrzeżony, zobowiązani będą: