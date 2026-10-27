Orange opublikował wyniki za trzeci kwartał 2026 roku. Jak twierdzi operator – są one znakomite. I nie mija się z prawdą – liczby mówią same za siebie.

Orange przyciąga klientów jak magnes

Na początku października 2026 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował najnowszy raport dotyczący przenoszenia numerów pomiędzy polskimi operatorami. I chociaż liderem przenoszenia numerów w trzecim kwartale 2026 roku okazał się T-Mobile, to Orange również odnotował pozytywny wynik (choć nie najlepszy jak w pierwszym i drugim kwartale 2026 roku).

W najnowszym raporcie, obejmującym okres od 1 lipca do 30 września 2026 roku, Orange podaje, że w tym czasie przybyło aż 82 tysiące użytkowników abonamentowych usług głosowych oraz 48 tysiące klientów Orange Światłowód – w drugim przypadku, jak podkreślono, to najlepszy wynik od kilku lat. Ponadto w trzecim kwartale 2026 roku przybyło 10 tysięcy klientów usług konwergentnych i na koniec września było ich o 3% więcej niż rok wcześniej.

Równocześnie operator zwiększa dostępność swojej sieci piątej generacji, dzięki czemu w zasięgu 5G Orange jest już ponad 91% mieszkańców Polski. Tutaj warto wtrącić, że firma chciała osiągnąć poziom 90% do końca 2026 roku, a udało jej się przekroczyć założenia znacznie wcześniej.

Operator inwestuje też w rozwój światłowodu. Obecnie Orange Światłowód dociera do ponad 12,4 miliona gospodarstw domowych w Polsce, z czego 10,7 miliona (~86%) znajduje się w zasięgu technologii FTTH. Aktualnie z usługi tej korzysta ponad 1,84 miliona klientów – o 10% więcej niż rok temu.

Wyniki finansowe Orange za trzeci kwartał 2026 roku są bardzo dobre

Wzrost liczby klientów (w połączeniu z coraz wyższymi cenami usług) przełożył się na bardzo dobre wyniki finansowe. Całkowite przychody Orange Polska wzrosły w trzecim kwartale 2026 roku o 7,9%, a przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych (mobilnych, konwergentnych oraz stacjonarnego internetu szerokopasmowego) o 5,5% rok do roku.

Z kolei usługi IT/IS dla biznesu wygenerowały przychody wyższe o 24% w porównaniu do przychodów osiągniętych w trzecim kwartale 2025 roku, a przychody z usług hurtowych były większe o 13%. W przypadku EBITDAaL odnotowano zaś wzrost aż o 15,6% rok do roku.

Przy okazji warto przypomnieć, że 30 września 2026 roku Orange stał się współwłaścicielem Nexery. Druga połowa udziałów należy do APG. Formalnie przejęła ją spółka Światłowód Inwestycje, w której po 50% udziałów mają Orange Polska i APG.