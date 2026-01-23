Co dalej z Żappka Pay? Usługa wróci w zaskakującej formie

Aplikacja Żappka to kombajn, agregujący nie tylko kartę klienta i kupony, ale też dający dostęp do wielu nieoczekiwanych w ofercie tego typu sklepu usług. Jedna z nich, Żappka Pay, została wycofana, ale powróci w nowej, zaskakującej formie.

Żappka Pay powróci w nowej formie

Funkcja Żappka Pay została udostępniona w czerwcu 2020 roku. Aby z niej skorzystać, konieczne było dodanie karty płatniczej i ustalenie kodu PIN albo wybrania weryfikacji biometrycznej (za pomocą skanu twarzy bądź odcisku palca). Po czterech latach, w czerwcu 2024 roku, Żabka wyłączyła Żappka Pay i nadal nie została przywrócona możliwość płacenia za zakupy w ten sposób.

Serwis Cashless informuje, że Żabka kończy prace nad nową wersją Żappka Pay. Usługa nie zostanie jednak udostępniona w takiej samej formie jak wcześniej. Sieć zamierza bowiem oprzeć ją na… karcie kredytowej. Jej wydawcą ma być Visa, natomiast za finansowanie odpowiedzialność weźmie PKO BP.

Według serwisu Cashless karta kredytowa prawdopodobnie będzie miała formę wirtualną w aplikacji Żappka. Mimo to jej posiadacze zapłacą nią za zakupy nie tylko w sklepach Żabka. Szczegółowe warunki nie są jednak jeszcze znane – biuro prasowe sieci przekazało, że zostaną one podane bliżej terminu wdrożenia, który wciąż jest tajemnicą.

W przeszłości wiele sklepów oferowało klientom karty kredytowe, lecz nie w takiej formie – zawsze dostawał plastik. Żabka zamierza podejść do tematu karty kredytowej w zupełnie inny sposób. Pytaniem (na razie bez odpowiedzi) pozostaje, jak duże będzie zainteresowanie nią i jakie warunki trzeba będzie spełnić, aby ją otrzymać (na pewno jednak mieć niezastrzeżony PESEL w momencie składania wniosku).

Żabka nie działa jednak w ciemno – wie, że klienci chcą kupować „na kreskę”

W sierpniu 2025 roku pojawiła się informacja, że Żabka testuje na ograniczonej grupie klientów projekt Żappo, czyli płatności odroczone. Wybrane osoby otrzymywały jednorazowy bon o wartości 50 złotych do wykorzystania w sklepie (z wyjątkiem niektórych produktów, jak papierosy i alkohol). Po 14 dniach wykorzystana kwota miała być automatycznie pobierana z podpiętej do aplikacji karty płatniczej.

Biuro prasowe Żabki przekazało serwisowi Cashless informację, że projekt ten wciąż znajduje się na etapie pilotażu i nie ma planów jego skalowania, ale pokazał, że usługa płatności odroczonych zainteresowała klientów. Sieć ma zatem podstawy uważać, że karta kredytowa w Żappka Pay także odniesie sukces.