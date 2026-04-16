Żabka chce wyeliminować bociana? Żappka Pay w nowej odsłonie

Funkcja Żappka Pay została udostępniona klientom w 2020 roku, ale po czterech latach wycofano ją z użytku. Dziś Żabka oficjalnie zaanonsowała jej powrót w nowej formie. Bocian powinien się bać?

Żappka Pay w nowej odsłonie jako karta płatnicza z limitem kredytowym

Funkcja Żappka Pay w pierwotnej wersji była testowana od połowy maja 2020 roku i została wdrożona w aplikacji Żappka w połowie czerwca 2020 roku. Aby z niej skorzystać, użytkownik programu musiał dodać do niego swoją kartę płatniczą i włączyć zabezpieczenie kodem PIN lub za pomocą weryfikacji biometrycznej.

Było to wymagane, ponieważ przy kasie klient mógł powiedzieć, że chce zapłacić z użyciem Żappka Pay i właśnie w jeden z ww. sposobów potwierdzał płatność. Od czerwca 2024 roku Żappka Pay nie jest jednak już dostępna. Żabka argumentowała to jako część modernizacji swojej aplikacji.

W styczniu 2026 roku pojawiła się informacja, że Żappka Pay powróci w nowej formie i dziś oficjalnie to potwierdzono oraz zapowiedziano, że w ramach pilotażu wybrana grupa użytkowników otrzyma dostęp do karty płatniczej z limitem kredytowym.

Żappka Pay będzie działać nie tylko w sklepach sieci Żabka

Podczas gdy Żappka Pay w pierwotnej wersji pozwalała regulować należność za zakupy wyłącznie w sklepach sieci Żabka, w nowej odsłonie umożliwi korzystanie z karty płatniczej z limitem kredytowym również w innych miejscach – wszędzie tam, gdzie akceptowane są płatności Visa.

Żappka Pay w nowej formule jest bowiem owocem współpracy z Visa, a także z PKO Bankiem Polskim (który ma „zapewnić bezpieczeństwo produktu finansowego”) i Planet Pay (odpowiadający za wydanie karty).

Żabka jest zatem kolejnym podmiotem, który zaoferuje swoim klientom kartę płatniczą z limitem kredytowym. Tym samym stanie się też konkurencją m.in. dla Bocian Finanse, który ma w swoim ofercie Pejkartę z limitem do 2500 złotych (firma podaje, że skorzystało z niej już niemal 30 tysięcy klientów).

Trzeba jednak zauważyć, że jako iż Żappka Pay w nowej odsłonie to produkt kredytowy, konieczne będzie cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL przed złożeniem wniosku.