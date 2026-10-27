Znamy cenę Xiaomi Smart Band 11 w Europie. Nie jest drogo, ale tanio też nie

Najpopularniejsza opaska na świecie doczekała się nowego wydania. Oficjalna prezentacja Xiaomi Smart Band 11 odbyła się na początku września 2026 roku, a teraz wreszcie urządzenie dotarło do Europy.

Xiaomi Smart Band 11 już w Europie. Ile kosztuje?

Opaska Xiaomi Smart Band 11 dotarła na Stary Kontynent, a konkretnie pojawiła się w ofercie oficjalnego sklepu producenta w Hiszpanii. Dzięki temu poznaliśmy jej europejską cenę, a właściwie ceny, ponieważ występuje w dwóch wariantach:

podstawowy model Xiaomi Smart Band 11 kosztuje 59,99 euro (równowartość ~265 złotych),

a model Xiaomi Smart Band 11 NFC z modułem zbliżeniowym – 79,99 euro (~350 złotych).

Na razie nie wiemy jeszcze, kiedy smartband zadebiutuje w Polsce, ani jak bardzo jego ceny nad Wisłą pozostaną zbliżone do wyżej podanych przeliczeń. Jeśli jednak będą utrzymane na takim poziomie, to będziemy mieć do czynienia ze sporą podwyżką, bo poprzednik, czyli Xiaomi Smart Band 10 na premierę kosztował jedynie 209 złotych.

Xiaomi Smart Band 11 – źródło: Xiaomi

Jest droższa, ale czy jest też lepsza?

Tymczasem zmian z generacji na generację jest niewiele. Pod względem funkcjonalności oba modele oferują ten sam zestaw podstawowych narzędzi do pomiaru zdrowia, kondycji i aktywności (na czele z pulsometrem, pulsoksymetrem, monitorem snu i przeszło 150 trybami treningowymi) oraz powiadomienia z telefonu i kilka praktycznych aplikacji.

Akumulator ponownie cechuje się pojemnością 233 mAh i zapewnia do 21 dni działania na jednym ładowaniu. Z kolei wyświetlacz to nadal 1,72-calowy panel AMOLED o częstotliwości odświeżania 60 Hz, tyle tylko że jego jasność maksymalna wzrosła z 1500 do 2000 nitów. Jeszcze jedną dobrą zmianą jest smuklejszy korpus, który w nowym modelu ma tylko 9,9 mm grubości (a nie 10,95 mm, jak w Dziesiątce).

Xiaomi Smart Band 11 – źródło: Xiaomi

Tak, jak wspomniałem, termin premiery w naszym kraju pozostaje nieznany, ale skoro opaska zaczyna pojawiać się w Europie, to pewnie nie będzie trzeba długo czekać. Tymczasem w Polsce od sierpnia dostępny jest już (uboższy) model Xiaomi Smart Band 11 Active, którego cena wynosi 139 złotych.