Korzystasz z aplikacji Żappka? Już wkrótce zapłacisz nią za zakupy za pomocą Żappka Pay

W drugiej połowie maja br. Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu Żabka Polska, zapowiedział, że w niedalekiej przyszłości aplikacja Żappka wzbogaci się o kolejną funkcję – Żappka Pay. Rozwiązanie to zostanie wdrożone oficjalnie już wkrótce i będzie dostępne we wszystkich ponad 6100 sklepach tej sieci.

Aplikacja Żappka

Wydaje się, jakby to było wczoraj, a aplikacja Żappka jest dostępna już od ponad roku. Co więcej, spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem wśród klientów sieci sklepów Żabka – w pierwszym miesiącu po zakończeniu pilotażu mogła się pochwalić ponad milionem użytkowników, a obecnie korzysta z niej już ponad 3 mln osób. To dowód na to, że jej stworzenie i udostępnienie było strzałem w dziesiątkę.

Aplikacja Żappka oferuje bardzo bogatą funkcjonalność i zapewne właśnie to okazało się kluczem do jej sukcesu. Podczas zakupów klienci zbierają punkty (każda wydana złotówka to cztery tzw. żappsy; nie są one jednak naliczane przy zakupie m.in. alkoholu i wyrobów tytoniowych), które później mogą wymienić na nagrody (na przykład hot-doga czy inne produkty spożywcze). Co więcej, dzięki temu programowi konsumenci mają dostęp do ekskluzywnych ofert i atrakcyjnych wyzwań, dzięki którym mają możliwość zdobycia dodatkowych produktów za symbolicznego żappsa.

Żappka Pay w aplikacji Żappka

Testy Żappka Pay rozpoczęły się w drugiej połowie maja 2020 roku w pięciu sklepach sieci Żabka: trzech w Poznaniu i dwóch w Warszawie. Zaproszonych zostało do nich kilkadziesiąt osób, wśród których znaleźli się pracownicy Żabka Polska i firm biorących udział w tworzeniu tej usługi. W kolejnej fazie do testów dołączyli także klienci korzystający z aplikacji Żappka, którzy robią zakupy w tych lokalizacjach.

Dziś Żabka Polska poinformowała, że funkcja Żappka Pay zostanie oficjalnie wdrożona w aplikacji Żappka już w połowie czerwca br. i będzie dostępna we wszystkich ponad 6100 sklepach tej sieci. Aby zacząć z niej korzystać, użytkownik programu będzie musiał dodać do niej swoją kartę płatniczą (zrobić jej zdjęcie lub wykorzystać technologię zbliżeniową NFC) i zabezpieczyć dostęp do niego za pomocą kodu PIN lub weryfikacji biometrycznej, tj. czytnika linii papilarnych bądź systemu rozpoznawania twarzy.

Żabka Polska informuje, że cały proces będzie obsługiwany przez firmę First Data i jednocześnie zapewnia, że też w 100% bezpieczny dla klientów. Najważniejsze jednak, że znacznie uprości proces zakupowy, ponieważ użytkownik za jednym zamachem zbierze punkty, skorzysta z ewentualnych promocji dzięki korzystaniu z aplikacji Żappka i zapłaci za całe zakupy. Podobnie funkcjonuje dostępne od kwietnia 2020 roku Lidl Pay.

Źródło: informacja prasowa