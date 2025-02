Xpeng wjeżdża do Polski. Chińczycy wprowadzą trzy modele aut

Kolejny chiński producent postanowił wejść na polski rynek. Firma Xpeng, która jak najbardziej ma potencjał, by stać się silnym graczem, na początek wprowadzi u nas trzy modele samochodów. Klienci będą zachęcani m.in. długą gwarancją.

Xpeng wchodzi do Polski

Na wstępie warto zaznaczyć, że w przypadku Xpeng Motors mówimy o producencie działającym od ponad 10 lat, który – podobnie jak Tesla – traktowany jest jako firma technologiczno-motoryzacyjna. Wyraźny nacisk kładziony jest na nowoczesne rozwiązania, oprogramowanie czy systemy wsparcia kierowcy, a to wszystko podane jest w minimalistycznym i zazwyczaj atrakcyjnym opakowaniu.

Co więcej, z tym chińskim producentem chcą współpracować najwięksi zawodnicy rynku motoryzacyjnego, tacy jak Volkswagen. Warto zaznaczyć, że to nie Volkswagen dzieli się własną technologią, ale to Niemcy zainteresowani są rozwiązaniami opracowanymi przez Chińczyków.

Brzmi ciekawie? Pewnie, że tak! Dla wszystkich, którzy chcieliby sprawdzić, co faktycznie oferują samochody Xpeng, mam świetną wiadomość. Firma ogłosiła, że wejdzie na polski rynek. Na start otrzymamy trzy modele do wyboru, ale niewykluczone, że z czasem oferta zostanie rozszerzona o kolejne samochody.

P7 (źródło: Xpeng)

Oferta samochodów Xpeng na start sprzedaży w Polsce

Początkowo klienci w Polsce będą mogli wybierać spośród następujących modeli:

Xpeng P7 AWD – sedan będący rozmiarowo autem pomiędzy Teslą Model 3 a Model S, aczkolwiek niektórzy twierdzą, że segmentowo to już rywal dla Modelu S. Otrzymujemy 473 KM, przyspieszenie w 4,1 s w sprincie 0-100 km, akumulator 86,2 kWh i zasięg do 576 km według WLTP,

Xpeng G6 – SUV z wyraźniej ściętym tyłem, który należy do tego samego segmentu, co Tesla Model Y czy Audi Q6 e-tron. Otrzymujemy 476 KM, przyspieszenie w 4,1 s w sprincie 0-100 km, akumulator 87,5 kWh i zasięg do 570 km według WLTP,

Xpeng G9 Performance AWD – SUV, który zapowiada się na rywala dla BMW iX czy Volvo EX90. Otrzymujemy 551 KM, przyspieszenie w 3,9 s w sprincie 0-100 km, akumulator 98 kWh i zasięg do 570 km według WLTP.

Wszystkie wymienione samochody to BEV-y, czyli bateryjne elektryki. Ich sprzedaż ma rozpocząć się w drugim kwartale 2025 roku. Dystrybucją i obsługą klienta w Polsce zajmie się doświadczona firma Inchcape, którą możemy kojarzyć ze sprzedaży samochodów BMW i Mini.

Ceny nie są jeszcze znane, ale klienci będą mogli liczyć na 5-letnią gwarancję i darmowe aktualizacje OTA. Pozostaje więc trzymać kciuki za atrakcyjny cennik.

G6 G6 G9 G9 (źródło: Xpeng)

Chińska ekspansja jest już dobrze widoczna

Nie mam na myśli wyłącznie informacji na temat debiutów kolejnych chińskich graczy na polskim rynku. Salony sprzedaży chińskich samochodów są coraz częstszym widokiem. Pojawią się również sporych rozmiarów bilboardy, które łatwo jest dostrzec w większych miastach i przy popularnych trasach. Po prostu czuć i widać, że Chińczycy już są obecni w Polsce.

Zdecydowanie europejscy producenci, a także Tesla, mają się czego obawiać. Owszem, przykładowo BYD Sealion 7 może nie jest idealny, ale ma całkiem sporo zalet. Moje pierwsze spotkanie z marką Leapmotor również oceniam pozytywnie. Wypada dodać, że do Polski wchodzi firma GAC, a przykładowo samochody marki MG zaczynają jeździć po naszych drogach. Do tego dochodzi szereg innych firm z Chin, które w ostatnim czasie ogłosiły plany zawitania do Polski.

Dzieje się!