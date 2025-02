Google pokaże Ci, za co płacisz, ale też może utrudnić Ci życie

Google nieustannie gmera w swoich usługach, aby – w założeniach – ułatwić życie użytkownikom. I tak też będzie w jednym przypadku, natomiast w drugim Amerykanie zdecydowali się narobić użytkownikom urządzeń z Androidem więcej roboty.

Pozytywna zmiana w sklepie Google Play – użytkownicy dowiedzą się, za co płacą

W czasach, gdy z coraz większej liczby usług można korzystać w ramach subskrypcji, najczęściej opłacanej co miesiąc, niektórzy mogą zapomnieć, za co tak naprawdę płacą. Współpracownik portalu Android Authority, AssembleDebug, zauważył na dwóch urządzeniach z wersją 44.7.24-31 sklepu Google Play dodatkowe informacje dotyczące opłacanych subskrypcji.

W dużej części subskrypcji, opłacanych przez sklep Google Play, a także tych, które już wygasły, pojawił się wykaz korzyści, jakie daje subskrypcja. To cenna informacja, ponieważ użytkownik może w jednym miejscu znaleźć te ważne informacje, co zdecydowanie jest wygodne i pozwala zaoszczędzić czas.

Wykaz korzyści, jakie daje wykupienie płatnej subskrypcji w różnych aplikacjach (źródło: Hadlee Simons | Android Authority)

Wygląda na to, że funkcjonalność ta jest już wdrażana, ponieważ ja również widzę u siebie informację, jakie korzyści daje mi wykupiona subskrypcja Google One. To jedyna usługa, znajdująca się na liście, gdyż tylko za nią płacę przez sklep Google Play, a to warunek konieczny, aby pojawiła się ona na wykazie.

Wykaz korzyści, jakie daje wykupienie płatnej subskrypcji w aplikacji na przykładzie Google One (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Jednocześnie Google może utrudnić życie użytkownikom urządzeń z Androidem

O ile opisaną powyżej nowość można przyjąć z otwartymi ramionami, o tyle zmianę w aplikacji Wiadomości, służącej do wysyłania i odbierania SMS-ów i MMS-ów, trudno zrozumieć. Jeśli faktycznie zostanie wdrożona, odczują ją osoby, korzystające z dwóch kart SIM.

Aktualnie w bardzo prosty sposób można zdecydować, z którego numeru zostanie wysłana wiadomość – wystarczy dotknąć ikonę, znajdującą się bliżej prawej krawędzi okna do wpisywania wiadomości. Z niewiadomego (nielogicznego) powodu Amerykanie zdecydowali się usunąć tę ikonę.

W wersji aplikacji Wiadomości 20250209_01_RC00.phone.openbeta_dynamic zauważono, że teraz trzeba wejść na kartę kontaktu, aby wybrać domyślną kartę SIM do wysyłania i odbierania wiadomości w przypadku danej osoby. To zdecydowanie mniej wygodne rozwiązanie, bo wymagające więcej czynności i na dodatek mniej intuicyjne – nie każdy musi domyśleć się, że robi się to w ten sposób.

Aplikacja Wiadomości Google – wybór karty SIM, aktualny i być może nowy (źródło: Adamya Sharma | Android Authority)

Pozostaje mieć nadzieję, że finalnie Amerykanie nie zdecydują się wdrożyć tej zmiany.