GAC wchodzi do Polski. Kolejny chiński producent elektryków chce podbić nasz rynek

Polski rynek samochodowy powiększy się o samochody elektryczne chińskiego koncernu. Jaki pierwszy model marki GAC wjedzie na polskie ulice i ile będzie kosztował?

Chińskie elektryki rosną w siłę

W raporcie z czerwca 2024 roku ujawniono, że Polacy coraz częściej decydują się na pojazdy z Chin, a ich udział osiągnął poziom 1,3%. Pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, brzmi, że jest to bardzo mało, jednak nie ilość, a rosnący trend jest tutaj istotny. W Polsce w czerwcu 2024 roku zarejestrowano łącznie 1169 pojazdów samej marki MG, co pozwoliło jej wyprzedzić np. Opla (1143), Nissana (945), Citroena (709) czy Peugeota (698).

Dodatkowo, w naszym kraju coraz bardziej popularne stają się samochody elektryczne, a to otwiera drzwi chińskim markom jeszcze szerzej – szczególnie że pojazdy te w niektórych testach pokonują nawet Teslę. Z „okazji” postanowił skorzystać Leapmotor, czyli chiński producent elektryków, który ma zamiar mocniej wejść na polski rynek już w 2025 roku.

Teraz kolejny producent elektryków chce podbić nasz rynek. GAC (Guangzhou Automobile Corporation) to chiński koncern motoryzacyjny, stworzony w 1997 roku, który zajmuje się produkcją samochodów. W ciągu 2024 roku marka ta sprzedała ponad 2 miliony samochodów na rodzimym rynku, a około 120 tysięcy zaoferowała za granicą. Jak zaznacza otomoto.pl – ambicje GAC sięgają sprzedaży 5 milionów aut rocznie, a pomocne ma być w tym podbicie nowych lokalizacji, w tym rynku europejskiego.

GAC chce podbić europejski rynek elektryków

W pierwszej kolejności GAC chce podbić rynek polski i portugalski, a następnie niemiecki. Pierwszym modelem, jaki trafi na ulice w Polsce, ma być zeprezentowany w zeszłym roku Aion V – elektryczny SUV klasy średniej.

Pojazd ma być oferowany w trzech wersjach akumulatora – 62, 75 lub 90 kWh z zasięgiem kolejno 520, 650 lub 750 km. Moc silnika trakcyjnego wynosi od 204 do 224 KM. Wewnątrz GAC Aion V został wyposażony w dwuramienną kierownicę, a także 14,6-calowy ekran oraz cyfrowe zegary.

GAC Aion V (źródło: GAC)

Choć wydawać by się mogło, że cła będą powodem wysokiej ceny tych pojazdów, GAC twierdzi, iż będą one przystępne. Według niemieckiego portalu elektroautomobil, elektryczny SUV Aion V w najniższej wersji ma kosztować około 30 tysięcy euro (równowartość około 127 tysięcy złotych). Możliwe, że chiński koncern z czasem wprowadzi do Europy także modele Aion UT, Aion Y i Hyptec HT.