Shadow Tactics za darmo w Epic Games Store

Kolejny tydzień oznacza, że znowu możemy odebrać darmowe gry w Epic Games Store. Tym razem padło na dwa ciekawe tytuły – jeden pozwoli nam kierować zespołem skrytobójców, a drugi to rysunkowa, rekreacyjna produkcja.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun za darmo w Epic Games Store

Co tydzień Epic Games Store ma dla nas darmowe gry, które możemy odebrać i zostaną z nami już na zawsze. Trzeba przyznać, że jest to świetny pomysł na promocję swojego sklepu, gdyż zazwyczaj w ofercie „darmówek” lądują nieco starsze tytuły – te jednak często są bardzo grywalne i mogą dać nam wiele godzin zabawy. Tak też jest tym razem.

Pierwszą z darmowych gier od Epic Games Store jest Shadow Tactics: Blades of the Shogun. To produkcja studia Mimimi Games, która zadebiutowała w grudniu 2018 roku i zebrała szereg całkiem dobrych opinii. W sklepie średnia ocen to aż 4.8 w skali pięciopunktowej. Shadow Tactics to typowa produkcja polegająca na skradaniu, ale trzeba przyznać, że jest niezwykle klimatyczna.

źródło: Epic Games Store

Twórcy zabierają nas do Japonii osadzonej w okresie „Edo”. Jako gracz przejmujemy kontrolę nad zespołem skrytobójców i mamy za zadanie wypełnić różne cele. Może to być np. zinfiltrowanie wrogiego zamku, a innym razem zdobycie klasztoru lub obozu. Mimimi Games oddało w nasze ręce cały wachlarz możliwości, zaczynając od klasycznej walki i pułapek, aż po trucizny. Grę będziesz mógł pobrać za darmo już od 10 listopada 2022 roku, od godziny 17:00 w sklepie Epic Games Store.

Rysunkowy świat Alba – A Wildlife Adventure

Drugą, darmową produkcją jest Alba – A Wildlife Adventure, wydane przez PID Games w grudniu 2021 roku. Jest to stosunkowo świeża gra, w której twórcy postawili na rysunkowy świat i chwała im za to – w 100% oddaje to jej klimat, a do tego nie zestarzeje się aż tak szybko.

O co chodzi w samej grze? Akurat jest to bardzo proste – dołączając do Alby, zakładamy AIWRL, czyli organizację, która ma na celu uratowanie wyspy. Wykonując różne zadania, musimy przekonać do siebie mieszkańców miasteczka, którzy pomogą nam w zrealizowaniu celu. Na pewno jest to świetna propozycja na weekend – relaksująca, prosta rozgrywka zapewni nam kilka godzin dobrej zabawy. Gra będzie dostępna od dziś, tj. 10 listopada 2022 roku, od godziny 17:00 w sklepie Epic Games Store.

Przy okazji przypominamy, że jeszcze tylko dziś, do godziny 16:59, w sklepie Epic Games dostępne są jeszcze bezpłatnie gry Filament oraz Rising Storm 2: Vietnam. Śpiesz się jednak, gdyż nie pozostało wiele czasu, żeby pobrać za darmo te dwie produkcje!