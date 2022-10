Więcej reklam w App Store – i to już na dniach

Apple raczej nie skupia się na tym, aby czerpać zyski z reklam. Te, w większości, pochodzą ze sprzedaży drogich urządzeń, co nie oznacza, że firma z Cupertino całkowicie zrezygnowała z zarabiania na treściach sponsorowanych. Okazuje się, że właśnie nadszedł ten moment, kiedy do App Store trafi jeszcze więcej reklam.

Reklamy w Apple App Store to nie nowość

Nie można zapomnieć, że reklamy w sklepie z aplikacjami Apple były już dotychczas wyświetlane. Obecnie znajdują się one w dwóch miejscach podczas wyszukiwania aplikacji. Pierwsza sponsorowana aplikacja znajduje się na liście sugerowanych, natomiast druga jest wyświetlana na liście otrzymanych wyników wyszukiwania.

Nie tak dawno pisaliśmy jednak, że oprócz takiego sposobu wyświetlania reklam dojdzie nowy – Apple po prostu chce wprowadzić więcej reklam. Wiemy o tym nie od dziś, ale dotychczas nie do końca było jasne, kiedy zostanie to wdrożone.

Więcej reklam w App Store już w przyszłym tygodniu

Okazuje się, że moment wdrożenia większej ilości reklam właśnie nadszedł. Jak informuje MacRumors, w wiadomości e-mail do programistów Apple ogłosiło, że dodatkowe reklamy, związane z aplikacjami, zaczną pojawiać się już od przyszłego wtorku, tj. 25 października.

Jak to ma wyglądać? Przede wszystkim, od teraz reklamy zaczną pojawiać się również na głównej karcie App Store. Dzięki temu staną się one bardziej widoczne dla potencjalnych klientów, co powinno przełożyć się na lepszą skuteczność. Warto dodać, że to pierwszy raz, kiedy twórcy będą mieli możliwość wyświetlania reklam w tym miejscu w sekcji „Dziś”.

Drugim miejscem, gdzie będą pojawiać się nowe, sponsorowane treści, będzie sekcja „Możesz też polubić”. To kolejny sposób na zwiększenie efektywnej stawki podatku od aplikacji, zmuszający niejako programistów do wykupywania reklam na własnych stronach aplikacji, aby uniknąć w ten sposób odpływu użytkowników.

Nowe reklamy mają jednak być dość dobrze oznaczone – w tym temacie nic nie zmieniło się od ostatniego komunikatu. Apple zaznacza, że reklamy te będą wyraźnie wyróżnione i będą odznaczać się na tle pozostałych treści w App Store.

Znając podejście giganta z Cupertino do bezpieczeństwa można przypuszczać, że nowe reklamowane aplikacje zostaną dobrze prześwietlone, zanim zostaną wyświetlone milionom użytkowników.