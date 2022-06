Znamy oficjalną cenę Xiaomi Smart Band 7 w Europie! Tanio nie jest

Xiaomi bez żadnego uprzedzenia zaanonsowało swoją najnowszą opaskę w Europie. Cena Xiaomi Smart Band 7 nie jest niska. I chociaż mówiło się o takiej kwocie, to mimo wszystko można mówić o zaskoczeniu.

Oto oficjalna cena Xiaomi Smart Band 7 w Europie

Xiaomi Mi Band 7 zadebiutował w Chinach 24 maja 2022 roku w dwóch wersjach: z modułem NFC za 299 juanów (równowartość ~200 złotych) i bez niego za 249 juanów (~165 złotych). Premiery opaski w Europie spodziewaliśmy się dopiero w lipcu, a tymczasem już dziś producent nieoczekiwanie ujawnił cenę na Starym Kontynencie!

Oficjalna cena Xiaomi Smart Band 7 w Europie została ustalona na 59,99 euro (~280 złotych). Producent przygotował jednak specjalną ofertę na start – opaska początkowo będzie sprzedawana za 49,99 euro (~230 złotych). Informacje na temat dostępności w Polsce nie zostały jeszcze podane, ale można już ją zamawiać na przykład w Hiszpanii.

Xiaomi Smart Band 7 (fot. Kacper Żarski / Tabletowo.pl)

Warto jednak przypomnieć, że Xiaomi Smart Band 6 kosztował w Europie od 44,99 euro, a Xiaomi Smart Band 6 NFC od 54,90 euro. Xiaomi Smart Band 7, który wkrótce trafi do sprzedaży na Starym Kontynencie, to jednak wersja bez modułu NFC. Na tę chwilę nie wiadomo, kiedy w sklepach poza Chinami pojawi się model z NFC, jeśli w ogóle. Bo może się okazać, że zamiast niego Xiaomi będzie sprzedawać Xiaomi Smart Band 7 Pro z NFC i GPS-em.

Co oferuje Xiaomi Smart Band 7?

Najnowsza opaska Xiaomi ma wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,62 cala, rozdzielczości 192×490 pikseli (326 ppi) i jasności maksymalnej na poziomie 500 nitów, który pokryto szkłem 2.5D. Ekran obsługuje funkcję Always-On, a ponadto można umieścić na nim jedną z ponad 100 tarcz, w tym animowaną tapetę z Marsem.

fot. Kacper Żarski / Tabletowo.pl

Xiaomi Smart Band 7 oferuje również 120 różnych trybów sportowych, funkcję pomiaru poziomu SpO2, pulsu, poziomu stresu i VO2, a także monitorowania snu. Według deklaracji producenta, opaska będzie pracowała na jednym ładowaniu do 15 dni (typowe użytkowanie) lub do 9 dni (intensywne użytkowanie). Akumulator ma pojemność 180 mAh i ładuje się go tak samo, jak ten w Xiaomi Smart Band 6.

Warto też dodać, że Xiaomi Smart Band 7 jest odporny na zanurzenie w wodzie do 50 metrów, a do tego – pomimo nieco innych wymiarów (46,5×20,7×12,25 mm vs 47,4×18,6×12,7 mm) – pasują do niego opaski do Xiaomi Smart Band 6 (sprawdził to dla Wasz nasz Kacper).