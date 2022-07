To już pewne: cena Xiaomi 12 Lite w Europie nie będzie niska

W ostatnich dniach docierają do nas same smutne informacje, dotyczące smartfonów Xiaomi. Wczoraj dowiedzieliśmy się bowiem, że nowe Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro i Xiaomi 12S Ultra nie będą dostępne poza Chinami, a dziś, że cena Xiaomi 12 Lite nie będzie należała do najbardziej przystępnych.

Xiaomi 12 Lite (nie do końca) jest już dostępny

Mamy tu do czynienia z dość… niecodzienną sytuacją. Xiaomi ogłosiło już uruchomienie przedsprzedaży tego smartfona w Azerbejdżanie, a Xiaomi Global zapowiedziało dziś, że model ten dopiero nadchodzi. Xiaomi 12 Lite lada chwila powinien oficjalnie zadebiutować w kolejnych krajach, ponieważ można go już znaleźć w rumuńskim sklepie internetowym oraz w sklepie internetowym hiszpańskiego Orange.

Kiedy azerski oddział Xiaomi poinformował o rozpoczęciu przedsprzedaży nowego smartfona, podał, że cenę regularną konfiguracji z 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej ustalono na 999 manatów (równowartość ~2770 złotych), ale do 8 lipca można go kupić za 899 manatów (~2490 złotych).

Z naszej perspektywy to bardzo wysoka cena, jednak smartfony Xiaomi w Azerbejdżanie są znacznie droższe niż w Polsce. W związku z tym oczekiwaliśmy, że cena w Europie będzie zdecydowanie niższa. Niestety, okazuje się, że jednak nie będzie.

Cena Xiaomi 12 Lite w Europie

Jak zostało wspomniane, smartfon widnieje już na stronie sklepu internetowego w Rumunii i Orange w Hiszpanii. Ten pierwszy podaje, że cena Xiaomi 12 Lite wynosi 2284,99 lei (równowartość ~2215 złotych), natomiast w drugim widnieje cena 506 euro (~2400 złotych). To znacznie więcej niż się spodziewaliśmy – oczekiwaliśmy, że cena Xiaomi 12 Lite nie przekroczy 2000 złotych.

Niestety, teraz nie ma już żadnych złudzeń – smartfon będzie kosztował ponad 2000 złotych. Dla przypomnienia, Xiaomi Mi 11 Lite 5G zadebiutował w Polsce w cenie od 1899 złotych do 1999 złotych, natomiast Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE od 1899 złotych do 2399 złotych (za wersję 8/256 GB). Konfigurację 8/128 GB sprzedawano zaś za 2099 złotych.

Teoretycznie więc cena Xiaomi 12 Lite będzie co najwyżej „tylko” trochę wyższa niż cena poprzednika, lecz mimo wszystko nie przez wszystkich klientów może zostać uznana za atrakcyjną i akceptowalną. Faktem jednak jest, że urządzenia Xiaomi są coraz droższe – nie mniejszym „szokiem cenowym” było 1899 złotych za Redmi Note 11 Pro+ 5G, gdyż do tamtej pory żaden model z tej linii nie zbliżył się tak blisko do granicy 2000 złotych.

Specyfikacja Xiaomi 12 Lite

Smartfon zaoferuje swoim właścicielom m.in. 6,55-calowy ekran AMOLED Full HD+ (402 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz wsparciem dla technologii HDR10 i Dolby Vision, a także aparat o rozdzielczości 32 Mpix na przodzie i zestaw trzech na tyle: 108 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix do zdjęć makro.

Ponadto specyfikacja Xiaomi 12 Lite obejmuje procesor Qualcomm Snapdragon 778G z modemem 5G, moduł NFC, akumulator o pojemności 4300 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 67 W (przez port USB-C; do 50% w 13 minut) i głośniki stereo z dźwiękiem Dolby Atmos. Wymiary smartfona to 159,3×73,7×7,29 mm, a waga – 173 gramy.

Hiszpańskie Orange podaje dodatkowo, że Eco rating Xiaomi 12 Lite wynosi 80/100.