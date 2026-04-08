Xiaomi się nie spieszy. Nowy składak jeszcze nie teraz

Firma Xiaomi długo każe nam czekać na kolejny składany smartfon z jej logo. I gdy wydawało się, że Xiaomi 17 Fold jest już naprawdę blisko, producent zdecydował się (ponoć) na kolejne opóźnienie jego premiery.

Na składany smartfon Xiaomi 17 Fold jeszcze poczekamy…

Z informacji, jakimi podzielił się Kartikey Singh, wynika, że składany smartfon Xiaomi 17 Fold nie zostanie zaprezentowany w maju, jak wcześniej sugerowano, lecz dopiero na początku lipca 2026 roku. Na długo wyczekiwanego następcę modelu Xiaomi Mix Fold 4 z 2024 roku przyjdzie nam więc poczekać jeszcze dłużej.

Wiele jednak wskazuje na to, że warto poczekać, bo nowy składak ma mieć naprawdę sporo do zaoferowania. Jego sercem będzie (podobno) topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, a system fotograficzny tworzyć mają: główny sensor Samsung Isocell HP5 o rozdzielczości 200 Mpix oraz dwa wspierające go czujniki OmniVision OV50M – najpewniej jeden będzie sparowany z obiektywem ultraszerokokątnym, a drugi z teleobiektywem. Na samym ekranie natomiast pojawi się kamerka do selfie o rozdzielczości 16 Mpix.

Niestety, nie pojawiły się jeszcze żadne szczegóły na temat pozostałych parametrów smartfona. Przypomnę więc tylko szybko, że Xiaomi Mix Fold 4 oferował akumulator o pojemności 5100 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 67 W przewodowo i 50 W bezprzewodowo oraz nawet 16 GB RAM. Ekran na zewnątrz miał 6,56 cala, a wewnętrzny – 7,98 cala. Oba oferowały odświeżanie z częstotliwością od 1 do 120 Hz i jasność sięgającą 3000 nitów. Wszystko to zaś przy grubości 9,47 mm po złożeniu i zaledwie 4,59 mm po rozłożeniu.

Tak wygląda Xiaomi Mix Fold 4 (źródło: gizmochina.com)

Rodzina Siedemnastek się powiększa

Poza składakiem na horyzoncie majaczy również smartfon Xiaomi 17 Max, który zaoferuje 6,9-calowy wyświetlacz OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, nawet 16 GB RAM, akumulator o pojemności 8000 mAh oraz trzy aparaty z tyłu: główny 200 Mpix, ultraszerokokątny 50 Mpix i peryskopowy teleobiektyw (również 50 Mpix).

Uzupełni on rodzinę, którą w Polsce reprezentują dwa modele: podstawowy Xiaomi 17 oraz wypasiony Xiaomi 17 Ultra. Nasz kraj ominęły natomiast smartfony Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max, wyróżniające się obecnością dodatkowego ekranu z tyłu.