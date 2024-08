OmniVision pokazało sensor do wszystkiego (a nie do niczego)

Producent jednych z najbardziej cenionych sensorów fotograficznych zaprezentował swoje nowe dzieło. OmniVision OV50M40 to wyjątkowo uniwersalny czujnik, który ma niejeden argument przemawiający za tym, by chcieć go mieć w swoim nowym smartfonie. Co ważne, powody, by na niego postawić, mają też sami producenci.

OmniVision OV50M40 to uniwersalny sensor 50 Mpix do smartfonów

OmniVision OV50M40 to 1/2,88-calowy sensor typu CMOS z pikselami w rozmiarze 0,61 mikrona. Cechuje go maksymalna rozdzielczość 50 Mpix, a jego charakterystyka sprawia, że może zarówno stać się sercem aparatu głównego, jak i współpracować z obiektywem ultraszerokokątnym lub teleobiektywem. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by stanowił bazę dla przedniej kamerki.

fot. OmniVision

„Nasz nowy przetwornik obrazu stanowi wszechstronne rozwiązanie. Zapewnia producentom smartfonów pojedynczy aparat, spełniający różne potrzeby, upraszczając tym samym łańcuch dostaw i obniżając koszty” – tak mówi o nim James Liu, starszy menedżer ds. marketingu w amerykańskiej firmie. Wróćmy jednak do konkretów…

Czujnik został zbudowany w oparciu o autorską technologię PureCel Plus-S. Jak tłumaczy producent, to właśnie dzięki niej możliwe jest połączenie wysokiej rozdzielczości z tak miniaturowymi pikselami. Dodatkowo użytkownicy mogą liczyć na zaawansowane ustawienia ekspozycji z DAG, tryb Always-on o niskim poborze mocy czy nagrywanie wideo HDR.

Płynne wideo, HDR, autofokus i duże możliwości przy słabym oświetleniu

Skoro już jesteśmy przy wideo, to możliwości czujnika przedstawiają się następująco:

50 Mpix przy 12 kl./s,

12,5 Mpix przy 60 kl./s,

4K2K przy 60 kl./s,

1080p przy 120 kl./s.

8 Ocena

Producent chwali się również dużymi możliwości przy słabym oświetleniu. To zasługa pojedynczej ekspozycji HDR, 4-komórkowego binningu, zaawansowanej redukcji szumów i 64-krotnego wzmocnienia analogowego. Nie zabrakło też autofokusu z detekcją fazy (PDAF) – także w trybie pełnej rozdzielczości.

Plany zakładają, że testowe egzemplarze sensora OV50M40 będą dostępne jesienią, a jeszcze przed końcem tego roku wystartuje produkcja masowa. Można z tego wywnioskować, że pierwsze smartfony wyposażone w to rozwiązanie, pojawią się na rynku w przyszłym roku.