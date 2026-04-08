W 2026 roku producent z Korei Południowej może zdecydować się na zaskakujące posunięcie. Jego topowy smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 może bowiem występować w aż trzech wersjach. To byłby pierwszy taki przypadek w historii tej serii.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra zadebiutował 10 lipca 2024 roku i w 2025 roku doczekał się lekkiego odświeżenia – w nowszym wcieleniu otrzymał przede wszystkim dwa razy więcej pamięci wbudowanej (64 GB zamiast 32 GB) oraz nową, niebieską wersję kolorystyczną. Wiele wskazuje na to, że w 2026 roku doczeka się pełnoprawnego następcy, który może niemało zaskoczyć.

Docierające z różnych źródeł informacje wskazują bowiem, że smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 może występować w aż trzech wersjach: z samym Wi-Fi, z obsługą łączności 4G/LTE oraz ze wsparciem dla technologii 5G.

Tutaj trzeba przypomnieć, że pierwotnie smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 1. generacji występował wyłącznie w jednej wersji – z modemem 4G/LTE. Później, bez żadnego rozgłosu, w jego ofercie pojawił się wariant, który nie obsługuje łączności komórkowej, a jedynie Bluetooth – można go kupić w Turcji (nosi numer modelu SM-L700, a nie SM-L705).

Dodanie obsługi 5G w Galaxy Watch Ultra wydawało się naturalnym posunięciem, skoro już Apple zdecydowało się przejść na nowszą technologię w Apple Watch Ultra 3, Apple Watch series 11 i Apple Watch SE 3. Samsung najwyraźniej zamierza jednak równocześnie sprzedawać zarówno wersję z obsługą 4G/LTE, jak i wariant ze wsparciem dla 5G.

Gdzie będzie dostępny smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 5G?

To nie koniec zaskakujących wieści, ponieważ można było oczekiwać, że modem 5G po prostu zastąpi chip, który nie obsługuje sieci piątej generacji. Co więcej, jak twierdzi portal GalaxyClub na podstawie informacji znajdujących się na serwerach producenta z Korei Południowej, w Europie smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 nie będzie obsługiwał łączności 5G, a jedynie 4G/LTE – jak poprzednik.

Wskazuje na to jego numer modelu SM-L715F, podczas gdy wersja z modemem 5G nosi oznaczenie SM-L716. Jest mowa, że będzie ona sprzedawana (możliwe, że wyłącznie) w Stanach Zjednoczonych oraz Korei Południowej.

Portal GalaxyClub nie wyklucza jednak, że smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 z modemem 5G ostatecznie trafi do sprzedaży również w Europie, lecz na tę chwilę producent zdaje się skupiać na wersji 4G/LTE.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 prawdopodobnie zadebiutuje latem 2026 roku wraz z nowymi, składanymi smartfonami z serii Galaxy Z Flip i Galaxy Z Fold.