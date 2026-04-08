Zostań twarzą PlayStation – dosłownie

Wierni gracze to ważny element układanki na rynku konsol. Bez silnej bazy fanów trudno odnieść jakikolwiek sukces. Nowy program PlayStation to forma podziękowania za kilka dekad współpracy.

Gracze są najważniejsi

Część z Was z pewnością pamięta jeden ze sloganów, jaki towarzyszył poprzedniej generacji PlayStation – This is for the Players (tłum. To jest dla Graczy). Niby kilka słów, ale idealnie oddają one to, jak powinna wyglądać relacja między korporacją a fanami. W końcu gdyby nie osoby, które 30 lat temu kupiły PSX zamiast Nintendo 64 albo PS2 zamiast GameCube’a czy Dreamcasta pomogły firmie stać się jedną z dominujących sił na rynku konsol.

Choć w trakcie obecnej generacji konsol relacja pomiędzy Sony a graczami nie jest w najlepszej kondycji, PlayStation chce przypomnieć światu, że to Wy jesteście najważniejsi. Jednym ze sposobów na to jest nowy program, w którym możecie wziąć udział.

Czym jest PlayStation Playerbase?

Nowa akcja ma być wyjątkową okazją dla największych fanów, aby stać się częścią uniwersum spod znaku PlayStation. A nie ma lepszego sposobu na udowodnienie prawdziwości tych słów niż umieszczenie jednego z nich bezpośrednio w grze.

Program PlayerBase ma ruszyć na wybranych rynkach, m.in. w obu Amerykach, Europie, Azji, Republice Południowej Afryki i Australii. Aby wziąć w nim udział, należy odwiedzić oficjalną stronę i wypełnić formularz aplikacyjny. Co ciekawe, akcja dotyczy również fanów z Polski, więc śmiało możecie wypełnić dokumenty w języku polskim. Wymogiem wzięcia udziału w akcji jest posiadanie konta PlayStation i podzielenie się kilkoma informacjami.

Po przejrzeniu wszystkich zgłoszeń Sony planuje wybrać finalistów do wywiadu przeprowadzonego w formie wideo, aby lepiej poznać ich związek z PlayStation. Na końcu jeden szczęśliwiec zostanie wybrany i uwieczniony w Gran Turismo 7 w formie pojawienia się w grze na krótki okres i uwiecznienia na jednym z portretów.

Oprócz tego fan zostanie zaproszony do zaprojektowania własnego logo oraz malowania do jednego z aut, które zostaną dodane na stałe do menu Showcase. Akcja przewiduje wizytę gracza w studio w Los Angeles na czas skanowania twarzy i współpracę z projektantem nad grafikami.

W przyszłości Playerbase ma zostać rozszerzony na inne gry Sony, a fani będą mogli stać się częścią innych dzieł związanych z PlayStation Studios.