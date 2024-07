Xiaomi Mix Fold 4 pokazany. To naprawdę smukły składak

Z pewnością na ten dzień czekali fani chińskiego producenta, a także miłośnicy składanych smartfonów. Xiaomi Mix Fold 4 został oficjalnie zaprezentowany. Uwagę zwraca nie tylko smukła obudowa, ale również sporo pozostałych rozwiązań.

Xiaomi Mix Fold 4 pokazany. Jak wygląda specyfikacja?

Chińczycy mają już spore doświadczenie w składanych smartfonach, więc jak najbardziej możemy założyć, że Xiaomi Mix Fold 4 to produkt jak najbardziej interesujący i dopracowany. Oczywiście, czy faktycznie jest to prawda, to przekonamy się dopiero po pojawieniu się pierwszych recenzji.

Nie przedłużając, przejdźmy wreszcie do specyfikacji. W przypadku Xiaomi Mix Fold 4 zaczniemy dość nietypowo, bowiem od przyjrzenia się talii – w końcu to jeden z najbardziej smukłych składanych smartfonów na rynku. Bohater tego tekstu po złożeniu ma zaledwie 9,47 mm grubości, a po rozłożeniu 4,59 mm. Trzeba przyznać, że takie wartości jak najbardziej robią wrażenie.

Sercem urządzenia jest Snapdragon 8 Gen 3, któremu towarzyszy maksymalnie 16 GB RAM i do 1 TB pamięci na dane użytkownika. Podczas dłuższego obciążenia za odprowadzanie nadmiaru ciepła ma zadbać specjalnie opracowany system VC. W smukłej obudowie znalazło się miejsce dla akumulatora o pojemności 5100 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 67 W i bezprzewodowo z mocą 50 W.

Zewnętrzny ekran jest całkiem spory, bowiem jego przekątna wynosi 6,56 cala. Oferuje on jasność 1700 nitów, a szczytowo może osiągnąć nawet 3000 nitów. Do tego dochodzi zagęszczenie pikseli na poziomie 418 ppi i częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Natomiast wewnętrzny ekran ma 7,98 cala, a także zapewnia jasność 1700 nitów (szczytowo 3000 nitów), 418 ppi i również odświeżanie do 120 Hz.

Jeśli chodzi o aparaty, to Xiaomi Mix Fold 4 może pochwalić się zestawem sygnowanym logo Leica. Główny aparat to 50 Mpix, teleobiektyw również ma 50 Mpix, a aparat ultraszerokokątny oferuje 12 Mpix. Nie zabrakło bogatego zestawu funkcji związanych z wykonywaniem zdjęć, a także do dyspozycji mamy 5-krotny zoom optyczny.

Xiaomi Mix Fold 4 – ile kosztuje?

Nowy, składany smartfon Xiaomi będzie sprzedawany w kolorze czarnym, białym i niebieskim. Jego ceny na rynku chińskim zaczynają się od 8999 juanów (~4869 złotych) za konfigurację 12/256 GB. Za 9999 juanów (~5410 złotych) dostaniemy wariant 16/512 GB, a za 10999 juanów (~5952 złotych) wersję 16 GB RAM i 1 TB na dane.