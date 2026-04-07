Tylko flagowce Xiaomi to mają. Będzie jeszcze lepsze

Flagowce Xiaomi autentycznie wyróżniają się na tle konkurencji. Jest tak za sprawą dodatkowego wyświetlacza z tyłu, umieszczonego w obrębie wyspy fotograficznej. To świetny bajer, ale obecnie jego funkcjonalność ogranicza się przede wszystkim do wyświetlania widżetów i powiadomień. Wraz z premierą serii Xiaomi 18 może się to jednak zmienić.

Dodatkowy ekran w serii Xiaomi 18 zaliczy progres. Co poza tym?

Informator Smart Pikachu donosi, że w modelach Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max dodatkowy ekran stanie się inteligentnym oknem z obsługą AI. Ma wykorzystywać sztuczną inteligencję i oferować rozmaite funkcje, takie jak kontekstowe interakcje, tłumaczenie na żywo czy teleprompter. Niestety więcej szczegółów nie znamy, ale już teraz brzmi to naprawdę ciekawie.

Poza tym smartfon Xiaomi 18 Pro, tak jak i Xiaomi 18 Pro Max, ma zostać wyposażony w (nadchodzący) procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, a do tego niewykluczony jest zestaw dwóch aparatów o rozdzielczości 200 Mpix. Z gorszych wiadomości – cena prawdopodobnie pójdzie mocno do góry (spodziewać się tego każe sam prezes Xiaomi, który opublikował w mediach społecznościowych wpis na temat oburzających podwyżek RAM).

Xiaomi 17 Pro (fot. Xiaomi)

Zanim jednak na rynku pojawią się pierwsze Osiemnastki, chiński producent wypuści jeszcze ostatniego reprezentanta rodziny Siedemnastek. Mowa o modelu Xiaomi 17 Max, który będzie plasować się gdzieś pomiędzy podstawowym Xiaomi 17 a dużym i wypasionym Xiaomi 17 Pro Max.

Nadciąga smartfon Xiaomi 17 Max. Jaki będzie?

Najnowsze doniesienia, za którymi stoi informator Kartikey Singh, wskazują między innymi na 6,9-calowy wyświetlacz OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i rozdzielczości 1,5K. Smartfon Xiaomi 17 Max ma być również wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, maksymalnie 16 GB RAM typu LPDDR5X i 1 TB pamięci masowej w formacie UFS 4.1. Do tego dojdzie akumulator o (największej w rodzinie) pojemności 8000 mAh, obsługujący szybkie ładowanie przewodowe z mocą 100 W i bezprzewodowe z mocą 50 W.

Z tyłu nie będzie dodatkowego wyświetlacza, a jedynie standardowa wyspa. Skoro o niej mowa, system fotograficzny tworzyć będą: główny aparat o rozdzielczości 200 Mpix z matrycą w formacie 1/1,4 cala, sensor 50 Mpix z ultraszerokokątnym obiektywem oraz kolejne oczko o rozdzielczości 50 Mpix z peryskopowym teleobiektywem. Z przodu zainstalowany zostanie jeszcze jeden 50 Mpix aparat, a całość uzupełnią głośniki stereo oraz system HyperOS 3, dla którego bazę stanowi Android 16.

Według wspomnianego informatora chińska premiera smartfona Xiaomi 17 Max ma odbyć się w maju 2026 roku.