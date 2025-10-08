Samsung pokazuje, że rozmiar nie ma znaczenia

Firma Samsung zaprezentowała sensor Isocell HP5. Nigdy wcześniej nie oferowała rozdzielczości 200 Mpix w tak małym formacie. Czym jeszcze może pochwalić się ta matryca?

Firma Samsung prezentuje Isocell HP5 – jej najmniejszy sensor 200 Mpix

Isocell HP5 to najmniejszy sensor o rozdzielczości 200 Mpix w ofercie firmy Samsung. Cechuje go format 1/1,56 cala, co oznacza, że każdy piksel mierzy zaledwie 0,5 mikrometra.

Południowokoreański producent przekonuje, że pomimo zmniejszenia wielkości, udało mu się zachować wysoką jakość. Ma to być zasługa technologii Dual Vertical Tranfer Gate (D-VRG) oraz Front Deep Trench Isolation (FDTI).

Istotne znaczenie ma też, ponoć, udoskonalona technologia izolacji głębokiego rowu (Deep Trench Isolation), która usprawnia działanie autofokusa i redukcji szumów. W tym drugim przypadku mowa o poprawie między 3 a 40%, a wzmocnienie konwersji wynieść ma aż 150%. Dzięki temu można oczekiwać niezłej jakości obrazu przy słabym oświetleniu.

Isocell HP5 (źródło: Samsung)

Samsung zdecydował się również na wykorzystanie precyzyjnych mikrosoczewek, skupiających całe wpadające światło na właściwym obszarze piksela. Do tego dochodzi jeszcze warstwa antyrefrakcyjna o wysokiej transmisji (High Transmittance Anti-refractive Layer), odpowiedzialna za redukcję świetlnych odbić. Wreszcie, struktura izolacyjna na bazie tlenku zmniejsza zakłócenia i straty światła.

Kolejnym atutem czujnika Isocell HP5 – podobnie jak innych sensorów Samsunga – jest wbudowany zoom. Oferuje 2-krotne przybliżenie optyczne, a w połączeniu z obiektywem 3x jest w stanie zapewnić nawet 6-krotny zoom bezstratny. Za autofokus dba natomiast technologia Super QPD (PDAF).

Samsung nie zapomniał też o kwestii HDR. W tym kontekście zastosował przede wszystkim funkcje Smart ISO Pro (rejestrująca dwie klatki jednocześnie, z różnym ISO) oraz Staggered HDR (rejestrująca obrazy o różnym czasie naświetlania, po czym scalająca je w jedną fotografię).

Wisienką na torcie jest algorytm Remosaic, umożliwiający tworzenie obrazu o rozdzielczości 200 Mpix w czasie krótszym niż 2 sekundy. Jeśli natomiast chodzi o jakość nagrań, to można liczyć na Full HD w 240 klatkach na sekundę, 4K w 120 klatkach na sekundę i 8K w 30 klatkach na sekundę.

Które smartfony wykorzystają sensor Isocell HP5 firmy Samsung?

Można się spodziewać, że w najbliższych miesiącach na rynku pojawi się co najmniej kilka urządzeń wyposażonych w sensor Isocell HP5. Wygląda na to, że pierwszym z nich będzie smartfon Oppo Find X9 Pro, w którym matryca ta będzie współpracować z teleobiektywem. Prezentacji tego modelu spodziewamy się 16 października 2025 roku.

Dodatkowo zainteresowanie sensorem wyrazili już ponoć inni chińscy producenci. Z kolei Samsung nie planuje instalować go w swoich smartfonach z rodziny Galaxy – przynajmniej nie w najbliższej przyszłości.