Samsung pokazuje, że rozmiar nie ma znaczenia

Firma Samsung zaprezentowała sensor Isocell HP5. Nigdy wcześniej nie oferowała rozdzielczości 200 Mpix w tak małym formacie. Czym jeszcze może pochwalić się ta matryca?
Firma Samsung prezentuje Isocell HP5 – jej najmniejszy sensor 200 Mpix
Isocell HP5 to najmniejszy sensor o rozdzielczości 200 Mpix w ofercie firmy Samsung. Cechuje go format 1/1,56 cala, co oznacza, że każdy piksel mierzy zaledwie 0,5 mikrometra.
Południowokoreański producent przekonuje, że pomimo zmniejszenia wielkości, udało mu się zachować wysoką jakość. Ma to być zasługa technologii Dual Vertical Tranfer Gate (D-VRG) oraz Front Deep Trench Isolation (FDTI).
Istotne znaczenie ma też, ponoć, udoskonalona technologia izolacji głębokiego rowu (Deep Trench Isolation), która usprawnia działanie autofokusa i redukcji szumów. W tym drugim przypadku mowa o poprawie między 3 a 40%, a wzmocnienie konwersji wynieść ma aż 150%. Dzięki temu można oczekiwać niezłej jakości obrazu przy słabym oświetleniu.
Samsung zdecydował się również na wykorzystanie precyzyjnych mikrosoczewek, skupiających całe wpadające światło na właściwym obszarze piksela. Do tego dochodzi jeszcze warstwa antyrefrakcyjna o wysokiej transmisji (High Transmittance Anti-refractive Layer), odpowiedzialna za redukcję świetlnych odbić. Wreszcie, struktura izolacyjna na bazie tlenku zmniejsza zakłócenia i straty światła.
Kolejnym atutem czujnika Isocell HP5 – podobnie jak innych sensorów Samsunga – jest wbudowany zoom. Oferuje 2-krotne przybliżenie optyczne, a w połączeniu z obiektywem 3x jest w stanie zapewnić nawet 6-krotny zoom bezstratny. Za autofokus dba natomiast technologia Super QPD (PDAF).
Samsung nie zapomniał też o kwestii HDR. W tym kontekście zastosował przede wszystkim funkcje Smart ISO Pro (rejestrująca dwie klatki jednocześnie, z różnym ISO) oraz Staggered HDR (rejestrująca obrazy o różnym czasie naświetlania, po czym scalająca je w jedną fotografię).
Wisienką na torcie jest algorytm Remosaic, umożliwiający tworzenie obrazu o rozdzielczości 200 Mpix w czasie krótszym niż 2 sekundy. Jeśli natomiast chodzi o jakość nagrań, to można liczyć na Full HD w 240 klatkach na sekundę, 4K w 120 klatkach na sekundę i 8K w 30 klatkach na sekundę.
Które smartfony wykorzystają sensor Isocell HP5 firmy Samsung?
Można się spodziewać, że w najbliższych miesiącach na rynku pojawi się co najmniej kilka urządzeń wyposażonych w sensor Isocell HP5. Wygląda na to, że pierwszym z nich będzie smartfon Oppo Find X9 Pro, w którym matryca ta będzie współpracować z teleobiektywem. Prezentacji tego modelu spodziewamy się 16 października 2025 roku.
Dodatkowo zainteresowanie sensorem wyrazili już ponoć inni chińscy producenci. Z kolei Samsung nie planuje instalować go w swoich smartfonach z rodziny Galaxy – przynajmniej nie w najbliższej przyszłości.