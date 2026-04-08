Play nie jest już najlepszy. Skończyła się dobra passa

Grzegorz Dąbek
Play bardzo długo zajmował pozycję lidera w podobnych rankingach. W końcu jednak został zdetronizowany. Upadek z najwyższego miejsca podium jest tym bardziej dla niego bolesny, ponieważ wyprzedziło go aż dwóch konkurentów.

Play przez bardzo długi czas brylował w raportach dotyczących liczby przeniesionych numerów, publikowanych regularnie przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Jeszcze w czwartym kwartale 2025 roku Play zyskał netto 28160 numerów, a w ujęciu rocznym aż 71538, podczas gdy Plus i T-Mobile byli „na minusie” (tzn. więcej oddali numerów niż przyjęli w ciągu całego 2025 roku). Orange również zakończyło ubiegły rok „na plusie”, ale blisko trzy razy mniejszym niż fioletowy rywal.

Dobra passa jednak zakończyła się w pierwszym kwartale 2026 roku, ponieważ od początku stycznia do końca marca Play przyjął 96132 numery i oddał aż 107612, więc stracił netto aż 11480 numerów. Mimo wszystko to i tak lepiej niż w przypadku Plusa, który musi pogodzić się z uszczupleniem bazy o 31998 numerów.

Początek bieżącego roku był natomiast (znacznie) bardziej udany dla Orange i T-Mobile. Ten pierwszy operator w ciągu pierwszego kwartału zyskał aż 17060 numerów, a drugi „symboliczne” 395 (choć to wciąż jest wynik dodatni).

źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Porażka – nie bójmy się użyć tego słowa – Play jest dużym zaskoczeniem, ponieważ przez długi czas operator ten przyjmował więcej numerów niż oddawał. Wydawało się to naturalną koleją rzeczy, gdyż szybko uruchamia kolejne stacje bazowe, poprawiając swój zasięg, a to kluczowa kwestia dla klientów (na koniec 2025 roku Play miał już 13175 stacji bazowych, więcej niż Orange, Plus i T-Mobile).

Być może – choć niekoniecznie – do zmiany operatora jakąś część klientów zachęcił/zmusił fakt, że w 2025 roku Play całkowicie zrezygnował z roamingu krajowego.

Mieszkańcy Polski coraz chętniej przenoszą też numery do operatorów wirtualnych

Chociaż Orange, Play, Plus i T-Mobile niezmiennie mają największą bazę klientów, to mieszkańcy Polski coraz chętniej przenoszą swoje numery do operatorów wirtualnych, tj. takich, którzy nie dysponują własną infrastrukturą i wykorzystują zasięg tzw. Wielkiej Czwórki.

Jak podaje Urząd Komunikacji Elektronicznej, w pierwszym kwartale 2026 roku więcej numerów przyjęli niż oddali m.in. Mobile Vikings (6022), Vectra (5914), Premium Mobile (3219), Netia (2477), Otvarta (2067), Fonia (1624) i CrossMobile (1059).

Łącznie w pierwszym kwartale 2026 roku przeniesiono 379400 numerów, w tym 133641 w styczniu, 118448 w lutym i 127311 w marcu.

