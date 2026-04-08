T-Mobile zwróci Ci pieniądze, nawet jeśli nie jesteś już klientem tej sieci

Klienci T-Mobile, również byli, będą mogli otrzymać zwrot części zapłaconych operatorowi pieniędzy. To efekt decyzji, wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dlaczego UOKiK nakazał T-Mobile zwrócenie klientom pieniędzy?

W lutym 2026 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję zobowiązującą T-Mobile do zwrotu nienależnie pobranych od klientów opłat. Urząd zakwestionował bowiem praktykę operatora, polegającą na przyznawaniu klientom rabatu w wysokości 5 złotych za fakturę elektroniczną i terminowe płatności.

W sytuacji, gdy klient spóźnił się z płatnością, tracił ten rabat, czyli musiał zapłacić większy rachunek. Jeżeli miał więcej niż jedną usługę, na przykład trzy numery na abonament, utrata zniżki była dotkliwsza, ponieważ pomnożona kilkakrotnie (w takim przypadku trzeba było dopłacić aż 15 złotych).

Co więcej, operator nie ograniczał się tylko do anulowania rabatu, ale też naliczał odsetki od zaległości. Zdaniem Prezesa UOKiK w ten sposób „karał” klienta podwójnie, co – według przepisów Kodeksu cywilnego – nie powinno mieć miejsca.

Po wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji zobowiązującej T-Mobile opublikowało oświadczenie, w którym przekazało, że gdy wprowadzono ten mechanizm, stanowił powszechnie stosowaną praktykę rynkową, ale nie stosuje go już od prawie 3 lat. Operator zaprzestał to robić po tym, jak UOKiK stwierdził, że może naruszać interesy konsumentów.

Tak będzie można otrzymać zwrot pieniędzy od T-Mobile

Na stronie internetowej operatora pojawił się odnośnik do komunikatu dotyczącego realizacji decyzji zobowiązującej nr RKR-1/2026, wydanej przez Prezesa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Klienci, którzy utracili rabat za obsługą elektroniczną i terminową płatność, będą mogli otrzymać zwrot pieniędzy lub voucher na urządzenia w T-Mobile. W okresie od 25 maja do 11 czerwca 2026 roku otrzymają wiadomość – na adres e-mail lub listem – z informacją o przysługującym przysporzeniu oraz terminie na dokonanie wyboru.

Każdy uprawniony klient będzie mógł przekazać informację o swoim wyborze oraz numer rachunku bankowego (w przypadku wybrania zwrotu pieniędzy) w salonach sprzedaży, wiadomości e-mail na adres [email protected], dzwoniąc na infolinię na numer 602900000 lub 224136996 bądź w formularzu, do którego link będzie ważny do 30 listopada 2026 roku.

Klientom, którzy nie dokonają wyboru we wskazanym terminie, T-Mobile automatycznie obniży najbliższy rachunek (lub rachunki) o przysługującą kwotę. Podobnie operator postąpi, gdy ktoś złożył reklamację na cofnięcie rabatu za nieterminową płatność (choć tacy klienci będą mogli też wybrać zwrot na wskazane konto bankowe).

T-Mobile zastrzega, że może zdarzyć się, iż nie wszyscy uprawnieni klienci otrzymają wiadomość. Mimo to nie tracą prawa do przysporzenia, ale ich również obowiązuje taka sama data graniczna (30 listopada 2026 roku) na poinformowanie operatora o preferowanej formie (zwrot pieniędzy lub voucher na zakup urządzeń).