Xiaomi 17 oficjalnie. Nowy przedstawiciel małych flagowców

Na dwa miesiące po debiucie na rodzimym, chińskim rynku, marka Xiaomi zaprezentowała swoje najnowsze flagowe smartfony podczas oficjalnej światowej premiery. Xiaomi 17 – bo o nim tu mowa – ma być flagowcem w pełnym tego słowa znaczeniu, zachowując przy tym coś, czego coraz częściej brakuje we współczesnych smartfonach – relatywnie niewielkie wymiary.

Xiaomi 17 to przedstawiciel rzadkiego gatunku

Cieszy, że Xiaomi nie zdecydowało się na zwiększenie przekątnej ekranu w nowym Xiaomi 17, dzięki czemu – w dalszym ciągu – pozostaje on smartfonem o bardzo przyjemnych do operowania w jednej dłoni gabarytach. Z kolei dla fanów dużych ekranów zarezerwowany jest droższy, równolegle pokazany ultraflagowy model Xiaomi 17 Ultra.

Bryła telefonu jest całkowicie płaska, cechuje się szerokością na poziomie 71,8 mm, grubością 8,06 mm i wagą 191 g, a wszystko to przy przekątnej ekranu wynoszącej 6,3”. Cała konstrukcja została wykonana z dwóch tafli szkła oraz wzmocnionej aluminiowej ramy, a za sprawą normy IP68 nie powinna bać się wody i pyłów.

A skoro już przy okazji wspomniałem o przekątnej ekranu, to parę słów należy się jego technikaliom. Ten 6,3-calowy wyświetlacz to OLED LTPO o rozdzielczości 2656×1220 pikseli z adaptacyjnym odświeżaniem 1-120 Hz, a jego jasność to do 3500 nitów w piku.

Z kolei technologia Xiaomi HyperRGB ma za zadanie optymalizować układ subpikseli. Producent chwali się też, że zastosowany tu panel M10 jest jaśniejszy i bardziej energooszczędny od tych z zeszłorocznych modeli Xiaomi 15. Z wyświetlaczem zintegrowany został ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, dzięki czemu powinien on zapewniać błyskawiczne odblokowywanie smartfona.

Xiaomi 17 w czterech wariantach kolorystycznych (fot. materiały prasowe)

Powodów do utyskiwania nie powinna dawać także wydajność. Odpowiada za nią procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, czyli obecnie absolutnie topowa jednostka dla urządzeń mobilnych zbudowany na rdzeniach Oryon 3. generacji wraz z układem graficznym Adreno. Wspomaga go 12 GB pamięci RAM LPDDR5X, a na pliki użytkownika przeznaczone jest 256 GB albo 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.1. Pracę całości kontroluje system Android 16 z interfejsem Xiaomi HyperOS 3.

Co ciekawe, Xiaomi 17 ma większą baterię od swojego dużego brata – jej pojemność to 6330 mAh, podczas gdy w Xiaomi 17 Ultra zastosowano akumulator 6000 mAh. Przy tym, warto zaznaczyć, że jest to ogniwo wykonane w technologii krzemowo-węglowej.

Do dyspozycji mamy tu szybkie ładowanie o mocy 100 W (model Ultra oferuje 90 W), które – co ważne – jest kompatybilne nie tylko z dedykowanymi ładowarkami Xiaomi, ale i z powszechnym standardem PD-PPS. Dzięki temu, pełną szybkość ładowania osiągniemy na dowolnym adapterze w tej technologii. Do kompletu nie zabrakło także 50-watowego ładowania indukcyjnego.

Xiaomi 17 (fot. materiały prasowe)

Zestaw aparatów też nie ma się czego wstydzić

W tej relatywnie kompaktowej obudowie udało się upakować naprawdę solidne zaplecze fotograficzne. Przy tym, Xiaomi 17 to kolejna już seria flagowych smartfonów marki, której aparaty powstały we współpracy z firmą Leica.

Jednym z owoców tej kooperacji jest zastosowanie specjalnej powłoki obiektywów Leica UltraPure, która ma zmniejszać odbicia światła i dawać lepszą przejrzystość, niezależnie od warunków oświetleniowych.

Na aparaty Xiaomi 17 składają się trzy obiektywy, po 50 Mpix. Główny wykorzystuje sensor Light Fusion 950 o wielkości 1/1.31” i rozdzielczości 50 Mpix z zakresem dynamicznym na poziomie 13.5EV.

Oczko ultraszerokokątne odpowiada ekwiwalentowi 17 mm, a teleobiektyw oferuje 2.6-krotny zoom optyczny (odpowiednik 60 mam) i maksymalnie 20-krotne zbliżenie cyfrowe AI Ultra Zoom. Ostatni pozwala też na robienie zdjęć makro z odległości 10 cm.

Xiaomi 17 (fot. materiały prasowe)

Cena Xiaomi 17 w Polsce i promocja na start

Sprzedaż Xiaomi 17 rusza już dzisiaj, natomiast specjalna premierowa promocja (o której za chwilę) obowiązuje od 28 lutego do 31 marca. Ceny poszczególnych konfiguracji urządzenia prezentują się tak:

12/256 GB: 4199 złotych,

12/512 GB: 4699 złotych.

Co ciekawe, w porównaniu do ubiegłorocznego Xiaomi 15, cena nowego modelu pozostała na dokładnie identycznym poziomie.

Klienci mogą wybierać tu spośród czterech kolorów: czarnego, niebieskiego (Ice Blue), zielonego (Venture Green) oraz różowego (Alpine Pink).

A co z tą promocją? W jej ramach, kupując Xiaomi 17 w terminie do 31 marca, będziemy mieli możliwość otrzymania za 1 zł premierowego, również zaprezentowanego dzisiaj tabletu Xiaomi Pad 8 (8/128 GB). Odebranie tego prezentu będzie następować po dodaniu do koszyka obu produktów.