Nie spodziewaliśmy się, że ten smartfon Xiaomi trafi do Polski. A tak się stanie

Nie możemy powiedzieć, że nas to dziwi. Jednocześnie nie spodziewaliśmy się, że akurat ten smartfon trafi do sprzedaży na innych rynkach. Tymczasem okazuje się, że tak się właśnie stanie. Co więcej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie dostępny również w Polsce.

Xiaomi wyprowadzi z Chin smartfon Redmi Note 11E

Redmi Note 11E został oficjalnie zaanonsowany w Chinach na początku marca 2022 roku i wydawało się, że pozostanie modelem ekskluzywnie dostępnym w ojczyźnie producenta. Okazuje się jednak, że firma ma inne plany. Jeden z renomowanych informatorów, Kacper Skrzypek, ujawnił, że smartfon trafi też na inne rynki.

źródło: Xiaomi

Kacper Skrzypek poinformował, że Redmi Note 11E będzie dostępny również jako Redmi 10 5G, Redmi 10 Prime+ 5G (wyłącznie w Indiach) i POCO M4 5G. Zwiastuje to, że smartfon może trafić również do Polski, ponieważ w Polsce można już kupić modele Redmi 10 oraz POCO M4 Pro i POCO M4 Pro 5G. Do której rodziny ostatecznie jednak dołączy – czas pokaże, ale należy być na to przygotowanym.

Redmi Note 11E to budżetowa konstrukcja. W Chinach dostępne są dwie wersje. Pierwsza z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej kosztuje 1199 juanów (równowartość ~800 złotych), natomiast druga z 6 GB RAM i również 128 GB pamięci wewnętrznej 1299 juanów (~870 złotych). W Polsce powinien zatem być propozycją do 1000 złotych.

Redmi Note 11E obsługuje sieci 5G dzięki zastosowaniu procesora MediaTek Dimensity 700 2,2 GH z modemem 5G. Do tego na jego pokładzie znajdują się kości RAM LPDDR4X i flash typu UFS 2.2 oraz akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 18 W (przez port USB-C; w zestawie producent dodaje zasilacz o mocy 22,5 W). Urządzenie ma wymiary 163,99×76,09×8,9 mm i waży 209 gramów.

Redmi Note 11E ma też wyświetlacz o przekątnej 6,58 cala i rozdzielczości Full HD+ 2408×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i próbkowania dotyku z prędkością 240 Hz. W wycięciu w górnej części ekranu znajduje się aparat 5 Mpix. Na tyle są z kolei dwa: główny 50 Mpix z przysłoną f/1.8 i technologią łącznia czterech pikseli w jeden większy oraz pomocniczy 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi.

Ponadto Xiaomi Redmi Note 11E oferuje Bluetooth 5.1, port podczerwieni i dual SIM (2x nano SIM). Do tego może się jeszcze pochwalić certyfikatem Hi-Res Audio na słuchawkach (bo ma 3,5 mm złącze słuchawkowe). Smartfon fabrycznie ma zainstalowane MIUI 13. Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć, że wybrane modele z globalnej dystrybucji zaoferują moduł NFC, którego wersja chińska nie ma.